Akademia Messina presenta Anamarija Galic, sarà il nuovo opposto

Austriaca classe 2001 ha avuto esperienze internazionali, nell'ultima stagione in Italia vestiva la maglia di Perugia

MESSINA – Il Gruppo Formula 3 Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con Anamarija Galić, opposta austriaca che entra a far parte del roster messinese. I movimenti di mercato di settimana scorsa servivano per fare posto a lei. Galic infatti andrà a ricoprire il ruolo di opposto al posto di Rachele Rastelli utilizzata pochissimo sia da coach Bonafede che da coach Freschi, al tempo stesso avendo già Andrea Tisma in gruppo e potendo schierare in campo contemporaneamente solo due straniere è stata salutata Kenia Carcaces. La cubana ricopriva il ruolo di posto 4 ma il roster resterà coperto in quanto in quel ruolo finalmente giocherà la giovane Giulia Viscioni, fin qui sempre adattata come opposto, che tornerà nel suo ruolo naturale accanto ad Aneta Zojzi. Questo pomeriggio Messina sarà già in campo in trasferta contro Costa Volpino, inizio del match alle ore 16:30.

La biografia di Anamarija Galic

Nata a Hall in Tirol nel 2001, 201 cm, Galić inizia la propria carriera nella stagione 2015/16 con il Mils, prendendo parte all’Austrian Volley League Women 2. L’esordio nella massima serie austriaca arriva nel campionato 2018/19, grazie all’ingaggio da parte del Tirol. Nella stagione 2019/20 si trasferisce in Slovenia al Branik Maribor, in 1. DOL, club con cui rimane per tre annate e conquista la Coppa di Slovenia 2019/20. Nel 2022/23 approda in Italia per indossare la casacca delle Black Angels Perugia in serie A1 e conosce l’attuale coach del club siciliano, Matteo Freschi, quell’anno assistente tecnico della formazione umbra. Nel campionato successivo si trasferisce in Romania al CSO Voluntari, con cui si laurea campionessa nazionale. Nel 2024/25 gioca in Montenegro con l’OK Herceg Novi mentre, nella prima parte della stagione in corso, è protagonista in Ungheria con l’MBH-Békéscsabai RSE.

Da menzione anche il suo percorso in Nazionale: convocata nel 2018 con l’Under 19, esordisce con la senior nel 2017. Con l’Austria conquista la medaglia d’argento all’European Silver League nel 2021, risultato replicato anche nell’edizione 2023. Questo il suo palmarès: 1 Campionato rumeno, 1 Coppa di Slovenia, 2 European Silver League con la Nazionale austriaca (2021,2023).