L'Amando Volley cerca il riscatto contro la Fly Volley Marsala - Tempostretto

Domenica pomeriggio al Palabucalo la sfida. Le locali vogliono rifarsi dalla sconfitta subita nell'ultima giornata

SANTA TERESA DI RIVA – Torna a giocare in casa l’Amando Volley che, dopo la battuta d’arresto subita sabato scorso al “Domenico Rea” di Arzano, ospiteranno al Palabucalo la Fly Volley Marsala. L’incontro inizierà alle ore 18 di domenica 13 novembre. Ad arbitrare la sfida i calabresi Mirko Crucitti e Stefano Adornato.

Le biancocelesti del presidente Lama cercano il pronto riscatto ai danni del gruppo allenato da mister Gaspare Viselli. Una compagine quella marsalese, pur tuttavia da prendere con le pinze visto che è riuscita a portare al quinto set l’Arzano e ad aver strappato un set alle ragazzine terribile del Volleyrò Casal de’ Pazzi, ma pur sempre un avversario abbondantemente alla portata delle santateresine che, specialmente tra le mura amiche e sotto la spinta dei supertifosi Eagles, generalmente lasciano solo le briciole alle avversarie. La voglia di cancellare il 3-0 di Arzano e ritornare alla vittoria piena sarà un grande stimolo per l’Amando.

Le avversarie di Marsala

Le marsalesi stanno disputando il quinto campionato della loro storia: i primi due in C, culminati con una promozione; altri due in B2, con un’altra promozione all’attivo e adesso stanno disputando il loro primo campionato nella terza serie nazionale. Nel roster salta subito agli occhi la presenza della capitana Chiara Sciré, attaccante laterale che ben si disimpegna anche come fuorimano, fra le migliori della categoria, la palleggiatrice Ludovica Fabbo (ex Akademia Sant’Anna) e la fortissima banda Alice Gasparroni proveniente dalla serie A2. Arbitreranno l’incontro

