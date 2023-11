Amando Volley, il capitano Bertiglia: "Castellana squadra di talento, noi vincenti" - Tempostretto

Serie B1f - Nella quinta giornata di andata del campionato nazionale di pallavolo, dopo aver ceduto i primi due set, l'Amando ribalta Castellana e la vince al tie-break. Il capitano Bertiglia: "Abbiamo sistemato il muro e si è visto. Sapevamo sarebbe stato difficile"

SANTA TERESA DI RIVA – Amando Volley ribalta Castellana Grotte e conquista la vittoria al tie-break e due punti preziosi per la classifica. Le ragazze di mister Prestipino possono gioire per una vittoria che ad un certo punto della partita appariva quasi impossibile.

Partono forte le santateresine che, primo parziale, vanno avanti salvo subire ritorno e gioco delle pugliesi, padrone in tutti i fondamentali, e cedendo con ampio scarto di punti (17-25).

Nel secondo parziale le ospiti subito in evidenza e brave a mantenere il vantaggio accumulato fino al recupero delle padrone di case che impattano nella seconda parte del parziale (17-17). Quando sembrava fosse tutto in discesa, black-out e consegna del parziale alle avversarie (20-25).

L’apertura del terzo set sembra ricalcare i parziali precedenti. Pugliesi ancora padrone del campo ma, incapaci di infliggere il colpo di grazia, permettendo alle locali di tenersi aggrappate anche se a distanza (14-19). Dopo il cambio operato in cabina di regia da coach Prestipino, con orgoglio e gioco le santateresine riescono pian piano a colmare il gap che le separa dalle ospiti fino a conquistare il parziale (25-23).

Morale in ripresa e quarto parziale finalmente giocato con più decisione e determinazione da parte delle ragazze di Prestipino; lottando punto a punto e sospinte dal pubblico, sono riuscite a gioire (25-22). Le ospiti pagano la botta subita in apertura di tie-break, sotto 5 a 0, e cedono facilmente set e partita (15-10).

Le ragazze del presidente Lama sono apparse distratte in ricezione e lente in difesa; hanno subito per una buona metà della partita il gioco delle avversarie. Con orgoglio, ma anche grazie ad un calo fisico e mentale delle pugliesi, è stato possibile ribaltare la gara; ad un certo punto, sembrava irrecuperabile.

Benny Bertiglia: “Abbiamo fatto prendere loro fiducia”

Ai microfoni di Notizie Sicilia Tv, il capitano e opposto dell’Amando Volley, Benny Bertiglia, ancora una volta decisiva per l’esito dell’incontro: “E’ stata dura – esordisce la forte atleta santateresina. Loro sono una squadra giovane, forte e, singolarmente, con elementi molto promettenti. Noi, all’inizio, abbiamo fatto prender loro fiducia, sicurezza e ci siamo fatte mettere un pò sotto. Così come nella prima partita, abbiamo dimostrato di avere carattere e siamo riuscite a portare a casa questi due punti”.

Castellana più quadrata in ricezione, Amando a muro: “Loro hanno ricevuto bene ma anche grazie a noi; oggi il fondamentale del servizio non è andato benissimo. Poi, con coach Prestipino abbiamo sistemato il muro e questo ci ha aiutato parecchio soprattutto in alcuni momenti”.

Le pugliesi si sono rivelate giocatrici ostiche: “Non bisogna mai prendere nessuno sottogamba e non lo abbiamo fatto neppure con Castellana. Conoscevamo queste ragazze giovani, di talento e che tirano forte. Lo sapevamo che sarebbe stato difficile”.

In classifica, l’Amando occupa attualmente la sesta posizione con otto punti, alle spalle della coppie Fasano e Teramo, un punto sopra. In testa Arzano e Altino con 12 punti. Prossimo turno, sabato 11 novembre con inizio alle ore 17, trasferta a Catania contro la formazione del Teams.

Hanno diretto l’incontro Galletti (1°) e Burrascano (2°).

La messinese Erika Burrascano, 2° arbitro dell’incontro

Gli altri risultati della 5à giornata e la classifica

Arzano-Marsala 3-0, WeKondor Catania-Terrasini 3-0, Teramo-Teams Catania 3-0, Altino-San Salvatore Telesino 3-0, riposavano Fasano e Pallavolo Crotone.

Classifica: Arzano e Altino 12, WeKondor Catania 11, Fasano e Teramo 9, Amando Volley 8, Marsala e Castellana Grotte 4, Terrasini 3, Teams Catania 2, Pallavolo Crotone 1, San Salvatore Telesino 0

(Foto di Giuseppe Zanghì)

