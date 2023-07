Amando Volley, Prestipino: "Orgoglioso di allenare a Santa Teresa" - Tempostretto

Il mister confermato sulla panchina di B1 per la prossima stagione. Intanto, ufficiali gli ingaggi di Bertasi e De Luca Bossa

SANTA TERESA DI RIVA – Ha stravinto il campionato con la formazione di serie D dell’Amando Volley, valorizzando le qualità di tutto il parco atlete a disposizione. Si è seduto, a campionato in corso ed in un momento complicato, sulla panchina della prima squadra, trascinandola ai play-off promozione per la serie A2. Ora, i vertici societari lo hanno meritatamente confermato quale tecnico della squadra che guiderà all’assalto della prossima, complicata, stagione di B1 femminile di pallavolo.

E’ Alessandro Prestipino, tecnico dell’Amando Volley che, nella sua Santa Teresa, sta vivendo un momento d’oro e godendo il riposo del guerriero, prima di ripartire.

Mister Prestipino: “Conferma grazie al finale di stagione”

Prima di iniziare ad ascoltare le riflessioni del mister sull’allestimento, ancora in corso, dell’organico per la prossima stagione, doverosi e sentiti complimenti per i risultati raggiunti: “Grazie! Mi inorgoglisce e mi fa piacere essere confermato sulla panchina della squadra del mio paese”. Una conferma anche quale giusta conseguenza dello splendido finale di stagione dell’Amando, per la prima volta ai play-off promozione per la A: “E’ normale che sia arrivata per i risultati. Se non ci fossero stati, non lo so quale sarebbe stata la situazione. Ovviamente, aver raggiunto l’obiettivo ha fornito alla società una marcia in più verso la mia conferma”.

Jimenez e il suo modo unico di lavorare

Ad un certo punto della scorsa stagione, la separazione, di comune accordo ma comunque sofferta, tra società e primo allenatore, Antonio Jimenez.

In quel finale di stagione e nel modo di lavorare di mister Prestipino, quanto c’è di Jimenez, anche in considerazione dell’essere stato al suo fianco come vice: “Antonio mi ha dato tanto; non posso dire il contrario. Mi ha trasmesso un modo di vedere la pallavolo in maniera diversa. Anche se sono in questo mondo da tempo, mi ha insegnato tanto, soprattutto nella gestione degli allenamenti. In partita, poi, è normale che ciascun tecnico abbia il suo approccio diversificato”.

Jimenez è considerato, dagli addetti ai lavori, un tecnico innovativo: “Il suo è un modo di lavorare unico e che ha portato risultati. Che sia innovativo, non so dire. In B1 ci sta alla grande. Ho cercato di prendere il più possibile da lui ed il resto l’ho messo dentro con la mia esperienza”.

Stagione passata, tanta caparbietà oltre la cattiva sorte

Tornando al gruppo della scorsa stagione, si dice sia andato oltre i propri limiti; forse, ben oltre una sorte poco benevola: “Si, ben oltre la sfortuna perché non era facile gestire gli allenamenti o le partite in quelle condizioni (tanti e seri infortuni ad elementi cardine della squadra, ndr). Tanta caparbietà da parte della società e delle ragazze, che non hanno mai mollato, ci ha permesso di arrivare lì in alto. Ci siamo tutti resi conto che la squadra c’era e che si poteva fare bene. Alla fine, i risultati ci hanno dato ragione”. Rimane un pò di amaro in bocca per come è andata a finire, ma anche tanta esperienza in più da trasferire, adesso, nella costruzione del nuovo organico, ma anche in campo, nel prossimo futuro.

Amando 2023/2024: tra conferme e innesti mirati

Adesso, ci sono tante conferme, quella del capitano e opposto Benny Bertiglia, della schiacciatrice Marcela Nielsen, la palleggiatrice Anna Amaturo, ritorni di qualità come quello del libero Gerardina Quiligotti e della centrale Silvia Bilardi, l’innesto della giovane centrale, classe ’02, Aurora Bertasi, reduce dalla promozione in serie A2 con Volta Mantovana. “L’ossatura della squadra – prosegue Prestipino – bisognava confermarla, per poi puntellarla con altri profili di spessore. Benny, Marcela e Anna sono il nostro zoccolo duro. Il rientro di Gerardina e di Silvia è la classica ciliegina sulla torta. Con la partenza di Barbara Murri, bisognava prendere una centrale di esperienza e si è puntato su Silvia, ottima centrale per la categoria. Le qualità di Gerardina non tocca a me esaltarle. Atleta di serie superiore e garanzia assoluta”.

Organico ancora da completare, ma ormai in dirittura d’arrivo: “Si, manca ancora qualcosa che arriverà a breve. Bertasi, che sostituirà Cecchini, è giovane, una 2002, ma con Volta Mantovana ha conquistato la promozione in A2, da titolare. Atleta abile, rapida; varia molto il colpo d’attacco. Aspetteremo cosa ci dirà il campo, chiaramente”.

Bertiglia e Nielsen punti fermi. Torna anche Basile

Sulla conferma di Marcela Nielsen e Benny Bertiglia, strappiamo qualche parola più al tecnico: “Fino all’infortunio, Marcela era l’atleta con più palloni messi a terra. Speriamo di averla nello stesso stato di forma della prima parte della scorsa stagione. Perdiamo qualcosa in ricezione, lo sappiamo, ma è troppo importante in prima linea. Cambieremo due delle tre posto 4. Lei è il nostro punto fermo in quel ruolo. Benny è un tassello fondamentale e, al suo fianco, cercheremo di valorizzare ragazze del territorio. Tornerà Barbora Basile (dopo l’esperienza in C con l’Amici del Volley Giarre, ndr) e sarà aggregata alla prima squadra. A Santa Teresa avremo sia la serie C che la B1; valuteremo, insieme a lei, come e dove impiegarla. Lo scorso anno la scommessa vinta è stata Sara Gervasi. Vedremo cosa accadrà nella prossima annata”.

L’obiettivo? Sognare ancora i play-off

Manca ancora un pò per l’inizio della nuova stagione, ma è necessario già porsi degli obiettivi: “Confermarsi ai play-off sarebbe un sogno. Bisognerà capire il livello delle altre contendenti. Sono diverse le formazioni che si stanno attrezzando per il salto di categoria. Disputare nuovamente i play-off sarebbe il massimo. La squadra è fatta per fare bene, come quella dello scorso anno. Ancora è tutto troppo prematuro. Se non di disputeranno almeno cinque/sei gare di campionato, sarà difficile fare valutazioni”.

Aurora Bertasi, la centrale classe ’02 ha vinto il torneo di B1 a Volta Mantovana

La centrale Aurora Bertasi: “Sarà un’esperienza stimolante”

Aurora Bertasi, classe 2002, 175 cm., originaria di Verona, ha disputato il suo primo anno in serie B2 affiancato al campionato giovanile under 18 in Arena Volley (VR). La stagione successiva si trasferisce al Verona Volley, giocando il campionato di B2 e di under 19. Nella stagione 21/22 si sposta in provincia di Rovigo, alla Virtus Taglio di Po, dove disputa ancora un torneo di B2 . La scorsa annata, con la Pallavolo Volta Mantovana, disputa il campionato di B1, ottenendo, al termine dei play-off, la promozione in A2.

Aurora è felice di essere approdata in un club come quello della costa jonica: “I progetti della società sono ambiziosi e per me stimolanti. Sicuramente, un’esperienza che mi permetterà di crescere tecnicamente e tatticamente. Ho tanta voglia di mettermi alla prova e di poter dare il mio contributo alla squadra. Mi sento carica e determinata e non vedo l’ora di iniziare, di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e tutti i tifosi”.

Alice De Luca Bossa, la palleggiatrice ha conquistato, lo scorso anno, la A1 e la Coppa Italia di categoria con Roma Volley Club

Ufficiale la talentuosa palleggiatrice Alice De Luca Bossa

Dopo la Bertasi, ufficializzata ad inizio mese, nella giornata di sabato 22 luglio, tramite i canali social del club, diffusa la notizia dell’ingaggio della giovane e talentuosa palleggiatrice Alice De Luca Bossa.

Classe ’00, 177 cm, originaria della capitale, Alice ha disputato l’ultima annata a Roma con la Volley Club, vincendo la pool promozione per la A1 e conquistando la Coppa Italia di categoria come vice di Marta Bechis. A fine stagione, 11 le partite giocate e 2 i punti realizzati. Per lei esperienze pregresse con Casal de’ Pazzi, Pallavolo Castello Roma e Asr Pol. Talete, in B2; Volley Group Roma, Isernia, Fiamma Torrese e ancora Asr Pol. Talete, in B1. Con la squadra della sua città, altre stagioni di A2, dopo quella appena trascorsa, negli anni dal 2018 al 2020.

A fine agosto, intanto, programmato già il ritiro pre-campionato che si svolgerà in sede. Dello staff faranno parte il secondo allenatore Alessandro Longo, il preparatore atletico Antonello Parisi e si punterà ancora su Salvatore Nicita e Mimmo Crupi.

