Lavori antierosione e parcheggi della litoranea: si riprende

Al via gli interventi per la tutela del litorale jonico e da Torre Faro a Zafferia. Prossima settimana attesa per le aree di Pace, Paradiso e Contemplazione

MESSINA – “Riprendono i lavori contro l’erosione costiera del litorale jonico. Il pontone Fioravante ha iniziato a caricare i blocchi realizzati presso il cantiere del porto di Tremestieri e procederà alla rifioritura delle barriere frangiflutti del litorale jonico. A conclusione di questo intervento, lo stesso pontone procederà alla realizzazione degli interventi previsti a Santa Margherita a nord e a sud del torrente Santo Stefano”. Ad annunciarlo è il sindaco di Messina, Federico Basile.

Come abbiamo raccontato lo scorso dicembre, si è iniziato a nord e si terminerà nella zona sud, con i 1100 blocchi in calcestruzzo che serviranno a rifiorire pennelli e barriere del litorale ionico. Operazioni tra Ganzirri e Torre Faro, per la messa in sicurezza, decisive anche per mettere un punto al lungo capitolo relativo alla chiusura dei parcheggi sulla litoranea. Dopo la messa in sicurezza della costa, infatti, il passaggio successivo è quello del ripristino delle tre aree di Pace, Paradiso e Contemplazione. E si attende la ripresa dei lavori la prossima settimana.

I massi sono stati realizzati in un cantiere del Porto di Tremestieri. Ne servono 1100 per proteggere dalle mareggiate circa 10 km di litorale messinese, con l’obiettivo di rifiorire pennelli e barriere frangiflutti del tratto di mare compreso tra Capo Peloro e torrente Zafferia, coivolgendo Grotte, Papardo, Annunziata e Minissale.

