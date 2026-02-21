 Amministratori di condominio, Anna Ruggeri guida Anaci Messina

Alessandra Serio

sabato 21 Febbraio 2026 - 18:00

Giuseppe Ventura Spagnolo correrà come candidato a consigliere nazionale. Tutti gli eletti

Messina – E’ Anna Ruggeri la nuova presidente di Anaci Messina, la sigla nazionale degli amministratori di condominio. L’assemblea si è riunita qualche giorno fa ed ha deliberato i nuovi organi associativi, rinnovando tutte le cariche per la provincia messinese.

Il direttivo

Ecco gli altri eletti: il vice presidente e è Antonino Mondello, mentre tesoriere è Giuseppe Ventura Spagnolo, nominato anche consigliere regionale. Francesco Mondello è il segretario provinciale, infine Maria Rosa Gemma è stata incaricata come revisore dei conti, mentre il consigliere provinciale è Mauro Arizzi.

Le altre cariche

Coordinatore Gruppo Giovani: Mondello Francesco. Commissione di conciliazione: Cardillo Francesco e Gentile Sebastiano. Direttore Centro Studi: Gentile Sebastiano. Centro Studi: Gentile Sebastiano, Morgante Pietro, Germanà Antonino, Mondello Francesco, Ventura Giuseppe Spagnolo.

L’associazione degli amministratori

L’avvocato Giuseppe Ventura è stato designato come candidato a consigliere nazionale. Anaci è la più grande associazione di amministratori di condominio. Nata dal 1995 dalla fusione di precedenti sigle, raccoglie oggi circa 8 mila professionisti in tutto il paese.

