Basket School Messina a Brindisi, Sidoti: “Siamo una squadra dai due volti”

Dopo la convincente vittoria in casa contro Catanzaro per gli scolari nella 21ª giornata di B Interregionale si torna in trasferta

Nuova trasferta per la EcoJump Messina Basket School, attesa domenica dalla sfida sul parquet della Dinamo Brindisi, formazione che occupa il quarto posto solitario con 24 punti e fin qui imbattuta tra le mura amiche. Un test importante in chiave playoff per la compagine giallorossa, reduce dalla brillante affermazione contro Catanzaro, ma anche da due sconfitte esterne contro i fanalini di coda Rende e Adria Bari: ko che hanno lasciato parecchio amaro in bocca. A completare il turno della 21ª giornata di B Interregionale tra le squadre messinesi il Barcellona ospita la vice capolista Virtus Kleb Ragusa, mentre la Svincolati Milazzo farà visita a Castellaneta. Turno di riposo per la capolista Viola Reggio Calabria.

Sidoti nel pre partita: “Fuori casa ci addormentiamo”

“Siamo una squadra dai due volti – dice coach Pippo Sidoti – uno in casa e uno in trasferta. A inizio stagione questo non accadeva: da un paio di settimane, invece, quando andiamo fuori casa ci addormentiamo, siamo un po’ molli, impattiamo male la partita e alla fine non portiamo punti a casa. Al di là della bravura di Brindisi, che secondo me gioca una delle migliori pallacanestro del campionato e la classifica lo dimostra chiaramente, in Puglia ci sono altri fattori: se a due minuti dalla fine non sei avanti di dieci punti, difficilmente torni a casa con la vittoria».

Cosa deve ritrovare la squadra? “Quella faccia tosta, quello spirito garibaldino che ci è mancato nelle ultime trasferte e che invece in casa riusciamo a esprimere con continuità. Spero che questa settimana sia riuscito a catechizzarli e, soprattutto, a martellarli sull’atteggiamento, perché possiamo davvero fare una grande prestazione».

Nelle ultime settimane il PalaTracuzzi ha accolto tanti giovani tifosi, frutto delle numerose iniziative che la società sta attuando con le scuole cittadine: “Bisogna far conoscere la prima squadra di Messina ai messinesi e ai giovani, perché sono loro che portano anche i genitori al palazzetto. Non possiamo lamentarci: c’è stato un incremento, ogni domenica si respira entusiasmo e partecipazione forte. La gente si sta innamorando di questa squadra e questo è il viatico giusto per far sì che la pallacanestro prenda sempre più piede e che la città si affezioni ulteriormente a questi colori”.