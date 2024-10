Anche a Messina “una rosa per Norma Cossetto”

Iniziativa per ricordare una studentessa istriana gettata in una foiba nel 1943

MESSINA – È stata ricordata anche a Messina Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile. “Chiediamo all’amministrazione comunale l’intitolazione di una via alla studentessa istriana vittima dell’odio”, sottolineano i promotori dell’iniziativa in città. Ovvero, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Dario Carbone e Libero Gioveni, le associazioni “Vento dello Stretto” e “Atreju La compagnia degli studenti”, con alcuni cittadini.



La cerimonia si è svolta sabato mattina, di fronte al monumento ai caduti di Piazza Unione europea. Una “manifestazione patriottica” denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal “Comitato 10 febbraio” per ricordare una giovane seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

“Il ricordo e la memoria sono importanti – dichiarano gli organizzatori – e il sacrificio di Norma Cossetto, gettata in una foiba, non può e non deve essere dimenticato”.