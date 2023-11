Anche a Palmi, l'Arma dei carabinieri ricorda le vittime dell'attentato di Nassiriya - Tempostretto

Ricorre quest’anno infatti il 20° anniversario, di quel novembre 2033 in cui persero la vita 19 connazionali di cui 12 Carabinieri

A Palmi, nella sede della Compagnia Carabinieri, questa mattina si è svolta la commemorazione dei Caduti di Nassiriya e, in particolare, del vice brigadiere Domenico Intravaia a cui è stata intitolata la caserma nel maggio 2016. Ricorre quest’anno infatti il 20° anniversario di quel 12 novembre del 2003, in cui persero la vita 19 connazionali di cui 12 Carabinieri. Dal 2009 inoltre, il Parlamento ha istituito, proprio il 12 novembre, la “Giornata Nazionale dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, per mantenere sempre vivo il ricordo di coloro che hanno sacrificato così tanto per il bene del Paese e delle Istituzioni. Numerose autorità provinciali presenti, anche le rappresentanze delle Scuole cittadine

che hanno voluto partecipare leggendo alcuni pensieri degli alunni e intonando una strofa dell’Inno d’Italia. In particolare i più piccoli, nel ricordare le vittime civili e militari, che persero la vita in quel tragico 12 novembre 2003, hanno voluto rivolgere un pensiero anche ai familiari delle vittime di quella strage che continuano a soffrire per la mancanza dei propri cari. Parole che hanno reso atto della forte presa di coscienza e condivisione da parte dei più giovani dei profondi valori di lealtà e spirito di abnegazione espressi attraverso un commosso ricordo oggi e sempre nei confronti dei nostri soldati, impegnati nelle

missioni di pace. Oltre a ricordare il sacrificio del Vice Brigadiere Intravaia, con la lettura della

motivazione con la quale è stato insignito, alla memoria, della “Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero”, è stata deposta, presso la sede della Compagnia Carabinieri, con una cerimonia sobria ma solenne, una corona d’alloro nel ricordo di tutti Caduti.