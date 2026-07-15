“Una decina di famiglie senz’acqua a Faro Superiore”

La segnalazione di un cittadino messinese. "Ancora una volta, in estate, si verificano gravi carenze idriche. Attendiamo risposte da Amam e sindaco". Ruello: "Carenza di serbatoi nella zona nord di Messina"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Come ormai ogni anno, ogni luglio, si verifica la stessa situazione che avevamo già denunciato nel 2023 (articolo dell’agosto 2023, n.dr.) e che con un vostro articolo su Tempostretto si era provvisoriamente risolta. Anche quest’anno, nelle ultime due settimane, abbiamo ricevuto solo un paio di ore di acqua assolutamente insufficienti ai fabbisogni di una decina di famiglie in via Corso alta a Faro Superiore. Le condizioni igienico-sanitarie sono precarie e non siamo più in grado di provvedere a nostre spese alla fornitura di acqua da privati”.

E ancora: “Abbiamo denunciato la situazione di assoluta gravità all’Amam anche via pec, nessuna risposta. Abbiamo scritto al Comune, all’attenzione del sindaco, come massima autorità sanitaria locale a tutela della salute pubblica, ma nessun riscontro. La situazione è nuovamente al collasso. Chiediamo il vostro aiuto, nuovamente”.

Abbiamo segnalato il problema ad Amam.

In affanno la zona nord di Messina, Ruello: “Sono problemi strutturali”

Di recente abbiamo affrontato il tema della zona nord di Messina e delle sue carenze idriche in estate con l’amministratore unico di Amam Salvatore Ruello: “La gente deve chiamare per chiedere le autobotti. Al centro abbiamo tutti i serbatoi pieni. La città si è svuotata e noi possiamo erogare h24. Il problema esiste da Tremonti e dall’Annunziata. E dall’Annunziata in poi i serbatoi d’accumulo sono piccoli. Il serbatoio d’accumulo di Torre Faro è di 80mila litri. Ridicolo. Ci vogliono milioni di euro per risolvere carenze strutturali. Stiamo facendo l’impossibile e i soldi del recupero crediti Amam li investiamo nell’ammodernamento. Mettiamo roba nuova. Dal periodo Covid a oggi in molti stanno h24 nella zona nord di Messina. In estate il fabbisogno triplica. Noi abbiamo 950 litri al secondo da Fiumefreddo, 251,840 dalla Santissima, 100 e rotti da altri pozzi che abbiamo in giro. L’acqua non dovrebbe mancare ma si ha una perdita importante nella distribuzione: circa il 38 per cento. E abbiamo una carenza di serbatoi nella zona nord”.