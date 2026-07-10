Ecobuddy, gli scarti agroalimentari diventano bioplastiche VIDEO

L’impianto unico al mondo sorge a Roccavaldina: così birra, olio e caffè danno vita ad un nuovo modello di economia circolare

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Storie di imprese e di idee” è un nuovo progetto di Tempostretto. Nel corso di 10 puntate racconteremo 10 storie imprenditoriali siciliane. Dalla costa ionica ai Nebrodi: continua il viaggio alla scoperta delle aziende del nostro territorio.

“Sicilia che piace” sbarca a Roccavaldina

Nello stesso polo artigianale in cui ha trovato casa l’impresa Extravergine di Elisa Trigili, sorge un impianto di produzione di bioplastiche unico al mondo. Ecobuddy riutilizza gli scarti agroalimentari dando vita ad un modello innovativo di bioeconomia circolare. Il progetto nato nel 2020 è un brand di Ecosmed. Ecco come vengono utilizzati gli scarti di lavorazione della birra (le trebbie), dell’olio (la sansa) e del caffè (silverskin).

Come si ricavano bioplastiche da scarti di birra, olio e caffè

A raccontare la nascita di questa nuova impresa è Marco Giunta, responsabile del brand Ecobuddy. “Il nostro progetto nasce da una sfida, cioè mettere insieme produzione, ricerca, formazione e sviluppo locale all’interno di un’unica area”, spiega Giunta. “Il nostro impianto unico al mondo vuole connettere la transizione ecologica con lo sviluppo locale. Vogliamo favorire modelli virtuosi di economia circolare che permettano da un lato di recuperare scarti agroalimentari generati da aziende del territorio, come il Birrificio Messina, dall’altro trasformarli in nuovo materiali che siano 100% biodegradabili e computabili“, aggiunge Giunta”.

Dal primo grammo prodotto all’Università alla produzione industriale

Il progetto è nato in collaborazione con uno spin off dell’Università di Messina. L’ingegnere responsabile della produzione di Ecobuddy, Hossem Belhamdi, era ricercatore universitario nell’ateneo messinese quando ha iniziato a lavorare al primo grammo di bioplastica ricavato dagli scarti delle trebbie del Birrificio Messina. “Un sogno che si realizza, da un grammo a mille chili oggi”, commenta l’ingegnere. Ecco come è nata la produzione dei granuli di bioplastica, o bio compound.

L’impianto unico al mondo sorge nel polo “olivettiano” di Roccavaldina

“Abbiamo scelto di installarci nel polo artigianale di Roccavaldina appena inaugurato e che noi chiamiamo polo olivettiano proprio perché abbiamo deciso di dedicarlo ad Adriano Olivetti. Questo borgo, come molti paesi collinari, vive la grande contraddizione della bellezza storico-architettonica e paesaggistica da un lato e il triste trand socio-economico e demografico dall’altro. Quindi l’idea di installare qui questo polo nasce dalla volontà di cambiare questa traiettoria, ma anche di non slegare la transizione ecologica dalla sviluppo locale dei territori. Anzi l’idea è proprio quella di interconnettere un’economia circolare che sia territoriale, che guardi ai territori e che stia dentro i territori”, conclude Marco Giunta.

“Sicilia che piace”, un progetto cofinanziato dalla Regione

“Sicilia che piace” è un’iniziativa cofinanziata dalla Regione Siciliana, grazie all’assessorato alle Attività Produttive. Tempostretto ha partecipato presentando il progetto “Storie di imprese e di idee”. L’intenzione strategica del progetto è quella di fare da cassa di risonanza e promozione alle eccellenze agro-alimentari, alle aziende operanti nel contesto della nautica e dell’economia del mare, alle imprese artigiane e a quelle della moda e dell’oreficeria, in particolare a quelle che usano materiali ecosostenibili. Visiteremo aziende votate all’innovazione di prodotto e di processo, all’uso di fonti alternative di energia e al rispetto delle compatibilità ambientali, anche eventualmente sostenute da programmi di finanziamento dell’Amministrazione Regionale.