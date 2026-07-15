Sport, cultura, sviluppo e lavoro: nominati i due nuovi presidenti di commissione

La campionessa olimpica Silvia Bosurgi guiderà la quinta, l'imprenditore Antonio Bonfiglio la sesta.

MESSINA – Silvia Bosurgi e Antonio Bonfiglio, entrambi in quota maggioranza, sono i nuovi presidenti di quinta e sesta commissione. È questo quanto è emerso dai lavori di oggi, che proseguiranno anche domani con le ultime due commissioni. Lunedì e martedì sono stati eletti i presidenti delle prime quattro. In ordine numerico sono Calogero Brancatelli, Mirko Cantello, Giuseppe Busà e Giuseppe Chiarella.

Bosurgi presidente della quinta commissione

Il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli ha dato il via alle operazioni alle 9.20. Poi la prima votazione, con Silvia Bosurgi (Amo Messina), ex pallanuotista e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004, eletta nuova presidente della commissione Sport. I suoi vice saranno Lino Summa (Amo Messina) e Benedetto Vaccarino (Grande Sicilia). Bosurgi è anche la prima donna nominata presidente di commissione in questa nuova consiliatura. Un dato che ha portato a una diatriba verbale tra il Pd e i partiti di centrodestra sul tema delle pari opportunità.

Bonfiglio presidente della sesta

La sesta commissione, che si occuperà di Sviluppo economico, Attività produttive e Lavoro, sarà invece presieduta da Antonio Bonfiglio, imprenditore eletto nella lista Messina protagonista. Vice presidenti saranno Valentina Capone (della lista Basile sindaco, già vice anche nella prima e nella seconda commissione) e Pippo Capurro, capogruppo di Scurria sindaco.

Domani le ultime due commissioni

Domani si chiuderà l’iter con gli ultimi due uffici di presidenza. Mancano all’appello la settima commissione su Politiche sociali, Sanità e Pari opportunità, e l’ottava su Legalità, sicurezza e Affari generali. All’interno di quest’ultima c’è anche, tra le deleghe, quella del decentramento, argomento cruciale degli ultimi anni e molto dibattuto anche in campagna elettorale.