Anche Comiso alle prese con l’Etna: chiusura dell’aeroporto prorogata fino alle 18

Lo scalo alle prese con la cenere del vulcano. I disagi proseguono in tutta la Sicilia

CATANIA – L’attività eruttiva dell’Etna prosegue. Da oltre una settimana il vulcano tiene sotto scacco la Sicilia orientale, causando non pochi disagi ad abitanti e turisti a causa della conseguente chiusura dell’aeroporto di Catania. La cenere, spinta a decine di chilometri di distanza dal vento, sta generando problemi anche ad altri scali. Comiso, altro aeroporto gestito dalla Sac, in tarda mattinata ha chiuso, inizialmente fino alle 16, salvo poi prorogare il blocco fino alle 18. Il problema è dovuto alla quantità di cenere atterrata (e che atterra ancora) sulle piste.