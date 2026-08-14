Il Team Scaletta ingaggia la centrale Alessia Macrì

La calcettista calabrese fece il suo esordio in massima serie a 14 anni: "Arrivo a Messina con entusiasmo e voglia di mettermi in gioco"

MESSINA – Il Team Scaletta è lieto di annunciare l’arrivo di Alessia Macrì, centrale che andrà a rinforzare l’organico a disposizione di mister Gianluca Piscardi in vista della prossima stagione nel campionato nazionale di Serie B femminile.

Giocatrice di esperienza e personalità, Macrì arriva in biancoblù dopo un percorso che le ha permesso di maturare importanti esperienze nel panorama del futsal femminile, confrontandosi anche con i campionati nazionali.

Il curriculum sportivo di Macrì

Cresciuta calcisticamente in Calabria, ha vissuto l’esordio in massima serie già a 14 anni con la Pro Reggina. In carriera per lei anche le maglie di Cus Cosenza e Segato/Cormar in Serie A2, con l’acuto, in giovanissima età, dell’ingresso nel giro della Nazionale Italiana Under 17.

Nell’ultima stagione l’esperienza con l’Arcudace Palmi, con cui ha confermato le proprie qualità e la capacità di incidere anche nelle partite più importanti. Nella finale regionale contro il Lamezia Futsal ha realizzato la rete che ha riaperto l’incontro nella ripresa, mentre nel suo percorso con l’Arcudace si era già messa in evidenza anche nella fase nazionale, firmando una doppietta nel successo contro la Givova Pagani.

Le sue prime parole

Centrale dotata di carattere, esperienza e buona capacità di lettura del gioco, Macrì rappresenta un innesto importante per il nuovo Team Scaletta: «Ho accolto la chiamata del Team Scaletta con grande entusiasmo e, soprattutto, con tanta voglia di rimettermi in gioco. Tornare nel secondo massimo campionato di futsal femminile è per me motivo di grande orgoglio, soprattutto dopo le esperienze maturate negli ultimi anni che sicuramente mi aiuteranno. Credo che ogni stagione sia una nuova sfida e che ci sia sempre qualcosa da imparare e da migliorare. Mi aspetto che sia intensa, competitiva e ricca di emozioni. Voglio dare il massimo, lavorando insieme alle compagne per crescere partita dopo partita».