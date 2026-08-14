Messina, riparte la disinfestazione contro insetti e zanzare: il calendario dal 17 agosto in poi

Gli interventi in programma in tutte le aree della città: i giorni zona per zona

MESSINA – Parte da lunedì 17 agosto il terzo ciclo di disinfestazione contro insetti infestanti e zanzara tigre. A comunicarlo è Messina Servizi che diramato il calendario degli interventi, che riguarderanno progressivamente tutte le zone della città. Ogni attività partirà dalle 23. L’azienda ha chiesto “la collaborazione della popolazione, chiamata a evitare ristagni d’acqua in balconi, cortili, terrazze, giardini e aree condominiali, dove le zanzare possono trovare condizioni favorevoli alla riproduzione”.

Inoltre “si raccomanda alla cittadinanza, durante le operazioni, di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano”.

Il calendario

1° giorno – lunedì 17 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina.

Area Centro: Gravitelli, Case Popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa, Valle degli Angeli, piazzetta Palmara e via del Santo, quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° giorno – martedì 18 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina.

Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

3° giorno – mercoledì 19 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti, Tremestieri.

Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, via Puntale Arena, Cristo Re, via dei Carrai e aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e aree limitrofe, Scoppo.

4° giorno – giovedì 20 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Santa Lucia.

Area Nord: via Duca degli Abruzzi, quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

5° giorno – venerdì 21 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP.

Area Nord: Torrente Trapani Alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, quadrato piazza Castronovo lato mare, quadrato piazza Castronovo lato monte, quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.

6° giorno – sabato 22 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Contesse, Minissale, quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina, quadrato ZIR.

Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

7° giorno – lunedì 24 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore e Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio.

Area Nord: Villaggio Giostra.

8° giorno – martedì 25 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile.

Area Nord: Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadroni.

9° giorno – mercoledì 26 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Centro: Circonvallazione, quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, quadrato Quartieri Nuovi della Mosella, quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra.

Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

10° giorno – giovedì 27 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Centro: quadrato Duomo, Stazione, Università e Teatro; quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta.

Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° giorno – venerdì 28 agosto 2026, dalle ore 23:00

Area Centro: via Industriale, San Raineri, quadrato via Don Blasco, quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta, via Garibaldi.

Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace e Case Popolari, Sant’Agata, Granatari e Mortelle.