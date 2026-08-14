Tindari Rally, fissata l’11ª edizione a fine settembre

Le iscrizioni aprono il 24 agosto e terminano il 18 settembre. La gara dal 25 al 27 dello stesso mese

L’11° Tindari Rally si svolgerà dal 25 al 27 settembre 2026 e sarà sesto appuntamento della Coppa Rally 9^ Zona e del Campionato Siciliano Rally. Le iscrizioni si apriranno lunedì 24 agosto e sarà possibile aderire fino a lunedì 18 settembre.

Confermato il territorio interessato, una porzione della provincia messinese dal particolare fascino che si estende dalle rive del Mar Tirreno fino al confine tra Monti Nebrodi e Peloritani e vede nei Comuni di Falcone, Gioiosa Marea, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Tripi Abakainon e San Piero Patti, i punti di forza di una squadra solida nella comunione di intenti, di cui fanno parte diverse realtà economiche private.

La storia del Tindari Rally

La gara poggia saldamente sulla prosecuzione delle linee del suo infaticabile e sempre presente ideatore, che in sole 10 edizioni ha conferito al Tindari Rally un fascino unico ed una fama di caratura internazionale. Dai primi anni che videro protagonista il pluricampione mondiale Motocross Tony Cairoli, alle edizioni successive dove i migliori nomi del rallismo si sono dati appuntamento sul lungomare di Patti Marina, fino al 2026 quando anche Francois ed Elliot Delecour, il protagonista di tanti Rally Mondiali ed il talento emergente del giovane figlio, si sono misurati con i migliori siciliani. La competizione, grazie al forte spessore sportivo, ha catalizzato costantemente l’interesse dei media e sono innumerevoli i servizi andati in onda su diverse reti nazionali come RAI Sport ed ACI Sport TV, ma anche tra le maggiori redazioni a carattere regionale. Il territorio e la sua gara sono stati sempre più al centro della scena ed iniziano l’avvicinamento alla data del 25-27 settembre con la consapevolezza della crescente notorietà guadagnata anche attraverso le sfide del rally, che hanno scritto bellissime pagine di storia sportiva, su strade considerate all’unanimità “Università del rallismo”.

L’edizione 2026

“Una creazione geniale destinata a crescere nel tempo, per la quale occorrono entusiasmo e professionalità da parte di tutte le figure coinvolte”- hanno dichiarato all’unisono gli organizzatori di CST Sport e ASD Librizzi.

Il via sarà da Falcone, poi la presentazione degli equipaggi sul Lungomare di Patti Marina nel pomeriggio di sabato 26 settembre. New entry dell’edizione 2026 la prova Speciale “Tindari” crono inaugurale del rally da 2,90 Km che si svolgerà dopo il via, prima dei due tradizionali passaggi sulla PS “Gioiosa Marea”. Nella giornata di domenica 27, tre passaggi sulle PS “Tripi Abakainon” e “Santa Maria Polverello”. Traguardo e Cerimonia di premiazione sul Lungomare Zuccarello, nuovamente a Patti Marina. I Km di percorso saranno 402,97, mentre quelli cronometrati di tutte le 9 PS, saranno 71,60.

Gli ultimi vincitori

Nel 2025, domenica 21 settembre, hanno vinto il palermitano di Prizzi Marco Pollara ed il co driver di Librizzi Giuseppe Princiotto sulla Skoda Fabia RS del Team Erreffe. L’equipaggio della scuderia organizzatrice ha dominato sin dalla prima prova sugli impegnativi 68,70 Km di prove speciali, ricavate su otto crono, lungo i 403,52 Km dell’intero percorso. Seconda piazza per Emanuele La Torre navigato da Rosario Merendino, il santateresino del Team Phoenix sulla Skoda Fabia RS capace di una tenace rimonta. Hanno difeso la terza piazza i messinesi della New Turbomark Rally Team, Marcello Rizzo ed Antonio Pittella sulla versione più “attempata” Evo della Skoda Fabia.