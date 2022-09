Anche i locali di Messina spengono le insegne: la protesta contro il caro bollette - Tempostretto

I rincari tengono sotto scacco negozi, bar, ristoranti e ogni genere di locale. Scatta la protesta a luci spente organizzata da Fipe e Confcommercio

MESSINA – A 8 giorni dal voto in Sicilia e nel resto d’Italia, è il caro bollette il tema centrale per famiglie e imprese. I rincari al prezzo dell’energia stanno generando quello che lentamente si trasforma in una tragedia sociale, con un gran numero di aziende medio-piccole costrette a chiudere o a scegliere tra pagare le bollette o i dipendenti. Un disagio forte che ha colpito anche Messina, dove sono molti i commercianti in preda alla paura di non potercela fare.

Oltre 500 hanno aderito

E così anche in città in tanti, protesta dal titolo “La Sicilia spegne le insegne contro il caro bolletta”, organizzata dalla Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, e dalla Confcommercio. Nella serata di giovedì luci spente in gran parte del centro di Messina, con oltre 500 tra negozi, bar e ristoranti ad aderire. “È una protesta per la sopravvivenza del contesto economico e della nostra città”, spiegano e ci sono anche locali storici come “Il Cavallino”, “Il Siciliano”, “Il Salotto Fellini”.

Il rischio chiusura come nel caso del cinema Apollo

Il loro appello silenzioso è simile a quello lanciato da proprietari e gestori del cinema Apollo, che vive un momento delicato anche in virtù della crisi di un settore che ormai dall’inizio della pandemia, e con l’ascesa delle piattaforme streaming, non riesce più a riprendersi.