“Ancora barche abusive e corpi morti a Torre Faro”

Due segnalazioni di lettori: "Dopo le operazioni della Capitaneria di porto, hanno violato ancora la legge"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo per segnalare la situazione odierna della spiaggia di Torre Faro, liberata due mesi fa circa dai verricelli e dalle barche ormeggiate in modo abusivo. Come si può vedere dalla foto che allego, sono già tornate in acqua almeno 27 barche ormeggiate , senza contare i verricelli presenti. Ho segnalato alla Capitaneria di porto”.

E scrive un’altra lettrice: “Torre Faro terra di nessuno. Si continua a ignorare l’ordinanza della capitaneria di porto. Sono stati infatti riposizionati i corpi morti in mare, come se nulla fosse”.

Segnaliamo alla Capitaneria di porto. Dopo lo sforzo degli ultimi mesi, con numerose operazioni, c’è chi ha la pretesa di violare le regole in modo palese.

