Ancora carrellati esposti in modo scorretto - Tempostretto

Comportamento scorretto. Può essere contestata l'indebita occupazione di suolo pubblico

Sgnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Manzoni bassa. Carrellati di attività commerciali perennemente esposti e in numero eccessivo. Problemi di decoro e igienico sanitari”.

Ricordiamo ancora una volta che i carrellati vanno esposti singolarmente secondo il calendario previsto per le diverse tipologie di rifiuto. Tenerli tutti in bella vista non è un comportamento corretto. Se lo facessero tutti, la città sarebbe invasa dai carrellati. Qualora ci fossero i necessari controlli si potrebbe contestare l’indebita occupazione di suolo pubblico.