Ancora cassette per deiezioni canine stracolme - Tempostretto

La segnalazione.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Che bell’albero di Natale, in via Roma” a Messina.

Altra immagine poco edificante arriva da viale Principe Umberto.

Contattata da Tempostretto, la presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato, tiene a precisare: “Spesso i contenitori vengono bloccati da alcuni cittadini nelle aperture, utilizzando impropriamente giornali o volantini. E non sacchetti specifici, spesso troppo grandi. C’è anche chi non utilizza per niente i sacchetti… Quest’uso improprio rende a volte impraticabile il servizio. Il nostro personale interviene, calcolando il tempo di riempimento, ma questi intoppi non aiutano”.