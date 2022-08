Ancora conferme per la Pgs Luce: Irrera Costa, Colucci, Cavò e Costa - Tempostretto

I quattro giovani calcettisti si uniranno ai compagni a partire dal 29 agosto per l'inizio della preparazione al prossimo campionato di Serie B

MESSINA – La Pgs Luce Messina completa il quadro delle conferme con quattro interessanti giovani calcettisti, inseriti l’anno scorso nell’organico della prima squadra di serie B e protagonisti di una brillante stagione con l’Under 19 nazionale.

Si tratta dei portieri Ivan Irrera Costa, classe 2003, e Manuel Colucci (2004), che hanno già debuttato con i più grandi, mettendo in mostra ottime qualità. Per Irrera Costa pure un gol in B nella stracittadina contro la Siac. Entrambi hanno margini di miglioramento, così come i compagni Sebastian Junior Cavò, pivot del 2003 al quarto anno in biancazzurro, ed il laterale Marco Costa (immagine in evidenza), nato nel 2004. Saranno a disposizione del tecnico Sergio Carnazza già il 29 agosto, data d’inizio della preparazione estiva.

La Pgs Luce continua a puntare sui giovani

“Si tratta di elementi che sono cresciuti molto nell’ultima stagione – dichiara il dirigente e segretario della Pgs Luce Messina Emanuele Cardaciotto – il presidente Fabrizio Caratozzolo, il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto e lo staff tecnico fanno molto affidamento su di loro. Dovranno continuare con il solito impegno il percorso intrapreso per poter fornire un prezioso contributo alla causa.

Il vivaio deve rappresentare il nostro punto di forza – conclude il numero uno biancazzurro – e, in tal ottica, confidiamo sull’impatto anche mediatico che potrà rivestire la rinnovata palestra di Montepiselli. Giocare su un parquet così bello e in una struttura che sarà presto più funzionale e moderna dovrebbe spingere tanti altri ragazzi ad avvicinarsi a questo stupendo sport”.

Articoli correlati