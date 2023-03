Ancora grandi successi per Carmelo Guarnera, premiato pizzaiolo stellato e alla carriera - Tempostretto

REDAZIONALE Nuovo istruttore ufficiale Accademia del gusto

REDAZIONALE – Ancora grandi risultati per il nostro campione del mondo emerito Carmelo Guarnera a ottobre 2022 a Pavia in una grande serata di gala presentata dall’ amico Johnny Parker è stato insignito pizzaiolo stellato e premio alla carriera dal maestro Vincenzo Varlese e la figlia lucia, durante l’evento Carmelo Guarnera in veste di pizzaiolo showman a proposto le sue canzoni dedicate alla pizza.

Il 16-17-18 gennaio scorso a Nerviano in provincia di Milano Carmelo Guarnera e’ stato scelto dall’ Accademia del gusto come istruttore ufficiale guidata dai maestri grande suoi amici Paolino Bucca Nicolo’ Angileri , Salvatore Bucolo e la dottoressa Simona Lauri per il primo master istruttori gluten free. Grande successo per l’evento e tanti i partecipanti provenienti da tante regioni d’Italia e anche da Svezia, Svizzera, Portogallo, Francia, Isole Canarie , Brasile e Spagna , dopo il master Carmelo Guarnera si e fermato ancora a Milano a fianco dell’amico fratello Paolino Bucca dall’ amica italiana trapiantata in Brasile Grace Fraschini anche lei master in Sud America e anche campionessa mondiale . Insieme durante il master hanno sfornato pizze e dolci e poi gran finale con il Carmelo Guarnera con l’amico Paolino Bucca insieme per un spettacolo di pizza acrobatica sulle note del brano tratto dal suo album pizza amore e fantasia , Carmelo Guarnera prossimamente nel locale Pizza’s World Messina produrrà la pizza senza glutine con le farine speciali dell’ amico Nik Angileri Gran finale nel festeggiare il compleanno del campione amico mondiale Paolino Bucca nel suo locale a Milano insieme al suo staff Adesso il nostro campione mondiale emerito Carmelo Guarnera si trova in spagna alle isole gran canaria per nuovi progetti lavorativi in cantiere con l’amico campione Carlo Truscelli titolare di un locale alla Gran Canaria-Spagna.