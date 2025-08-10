Ancora una volta lo sbarco del don Giovanni d’Austria a Messina

Ieri il corteo storico. E quest'anno ci sono stati pure un piccolo villaggio rinascimentale e la partecipazione della Palinuro

MESSINA – La tradizione storica, da diciassette anni, si è rinnovata. A Messina ieri lo “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria“, sempre incarnato dall’attore Mauro Failla. Evidenzia il sindaco Federico Basile: “Ieri la nostra città ha vissuto la rievocazione storica della 17ª edizione del Corteo storico di Don Giovanni d’Austria, ormai appuntamento fisso del ferragosto messinese. Quest’anno, la manifestazione è stata impreziosita dalla partecipazione straordinaria della nave scuola Palinuro della Marina militare italiana. Un ringraziamento a tutte le comparse che, con i loro costumi tradizionali d’epoca, hanno saputo riportarci indietro nel tempo, facendo rivivere le emozioni e le atmosfere della storia della nostra amata Messina. Orgogliosi della nostra città e delle sue tradizioni”.

Promossa dall’associazione “Aurora”, è una manifestazione che vede sempre l’impegno dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso e del Comune di Messina, con iniziative dall’8 al 10 agosto e un villaggio rinascimentale in Piazza Unione Europea, altra novità di quest’edizione.

L’evento ha avuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del ministero della Cultura. “Un riconoscimento che testimonia non solo l’alto valore culturale e turistico dell’iniziativa, ma anche il forte messaggio di pace, con l’iniziativa promossa dalla Rete euromediterranea dal titolo Da Lepanto all’incontro”, dichiara Caruso. Di questa rete il Comune di Messina è socio fondatore, insieme al Comune greco di Lepanto, alla Marco Polo Project di Venezia, all’associazione Aurora e ad altre realtà culturali di Grecia, Spagna, Isole Canarie, Germania e Italia”, mette in rilievo l’amministrazione comunale