Ritorna lo sbarco del Don Giovanni d’Austria a Messina

La sedicesima edizione, con "un messaggio di pace", sarà il 9 agosto. Intitolata la scalinata dello sbarcadero al comandante Marullo di Condojanni

MESSINA – XVII Edizione dello spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria, in programma il prossimo 9 agosto. Ieri, al Circolo Canottieri Thalatta, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, la presentazione della manifestazione. Con loro, tutti i partner istituzionali e associativi.

“Un messaggio di pace dalla rievocazione dello sbarco”

L’evento ha il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del ministero della Cultura. “Un riconoscimento che testimonia non solo l’alto valore culturale e turistico dell’iniziativa, ma anche il forte messaggio di pace, con l’iniziativa promossa dalla Rete euromediterranea dal titolo “Da Lepanto all’Incontro”. Di questa rete il Comune di Messina è socio fondatore, insieme al Comune greco di Lepanto, alla Marco Polo Project di Venezia, all’associazione Aurora e ad altre realtà culturali di Grecia, Spagna, Isole Canarie, Germania e Italia”, mette in rilievo l’amministrazione comunale. Alla conferenza stampa era presente anche Andrea Stella, armatore del catamarano Lo Spirito di Stella, che nei giorni precedenti al 9 agosto proporrà mini-escursioni nello Stretto dedicate a persone con disabilità motorie, in collaborazione con il Comune di Messina.

Intitolata la scalinata dello sbarcadero al comandante Vincenzo Marullo di Condojanni

Al termine dell’incontro, il sindaco Basile e l’ambasciatore Carlo Marullo, delegato dell’Ordine di Malta, hanno scoperto la targa di intitolazione della scalinata dello sbarcadero, nel piazzale della Batteria Masotto, a Vincenzo Marullo di Condojanni, comandante dei Venturieri e delle galee messinesi nella Battaglia di Lepanto.