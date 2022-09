Andrea Fichera, il taorminese che ha conquistato i social network cinesi - Tempostretto

Il suo modo di parlare il cinese, la sua creatività, il suo stile di vita sono diventati sempre più popolari in Cina, Paese in cui l'imprenditore ha vissuto durante la pandemia

TAORMINA – Tutto è iniziato nel 2019 con la partecipazione all’edizione ambientata a Taormina del reality show “Chinese Restaurant”, prodotto e trasmesso da Hunan Television, in cui cinque celebrità gestiscono un ristorante cinese all’estero per tre settimane con l’obiettivo di promuovere la cultura del loro Paese. Da lì, dopo la popolarità che ne è derivata, il giovane imprenditore della ristorazione Andrea Fichera ha iniziato la sua scalata ai social network cinesi, come Sina Weibo, Douyin e Kuaishou, dove ha raggiunto i 245.000 followers.

L’attore Huang Xiaoming con Andrea Fichera

Il suo modo di parlare il cinese, la sua creatività, il suo stile di vita sono diventati via via sempre più popolari in Cina, Paese in cui Andrea ha vissuto durante la pandemia. “Partire per la Cina non è stato facile – ha raccontato – e ringrazio Huang Xiaoming che mi ha supportato molto soprattutto nella fase iniziale del mio arrivo a Chengdu. All’inizio ho dovuto superare lo scoglio della lingua, che ho imparato durante gli anni di pandemia, e la diffidenza di quelle persone che mi dicevano che la Cina non offriva possibilità agli stranieri. Una volta preso coraggio, tutto il resto è stato in discesa”. Sul segreto del suo successo social aggiunge: “Utilizzarli bene e rispettare la cultura altrui può permettere anche ad una persona semplice di affermarsi in qualsiasi parte del mondo”. Oggi, dopo essere riuscito a conquistare il pubblico cinese partendo dai racconti della sua esperienza e di come sia riuscito ad imparare la lingua in 2 anni, Andrea Fichera vive dividendosi tra Taormina e Chendgu. La sua prossima sfida sarà quella di farsi largo tra i social italiani: su TikTok proverà a far conoscere la cultura cinese nel nostro Paese.