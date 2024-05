Reggio. Un 67enne perde la vita per un malore mentre era alla guida della sua auto

L'uomo mentre era alla guida della propria auto, sbandando (a causa del amlore) ha urtato anche altri mezzi in sosta

REGGIO CALABRIA. Ieri sera poco dopo le ore 20:00, un uomo di 67 anni G. M., originario della provincia di Torino ha perso la vita mentre era alla guida propria autovettura. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Sant’Anna, alla trav Labate di via Del Gelsomino. Secondo i primi accertamenti il malcapitato è stato stroncato da un malore. Secondo i primi accertamenti il malcapitato è stato stroncato da un malore. L’uomo mentre era alla guida della propria auto, sbandando (a causa del malore) ha urtato anche altri mezzi in sosta . Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso coordinata dal magistrato di turno immediatamente avvisato dell’accaduto.