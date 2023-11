Andrea sogna un camper accessibile: "Ho la distrofia di Duchenne, solo così posso viaggiare" - Tempostretto

Il milazzese Torre ha lanciato una raccolta fondi e chiede l'aiuto di tutti: "Da solo non posso farcela"

“Piacere, sono Andrea, sono siciliano, ho la distrofia muscolare di Duchenne, una malattia degenerativa devastante che colpisce i muscoli”. Parte così il lungo post sul portale GoFundMe di Andrea Torre, cittadino di Milazzo che racconta come vive ogni giorno la propria condizione, con le difficoltà che il mondo intorno gli impone. Ma racconta anche di un sogno da coronare, con l’aiuto di tutti.

Andrea ha trovato l’amore

Andrea, infatti, ha spiegato di aver trovato quello che definisce “un amore travolgente”, quello per i viaggi. Ma per viverlo ha bisogno di un mezzo proprio. Impossibile volare a causa della sedia da cui non può separarsi, come spiega lui stesso sulla pagina: “La carrozzina elettrica è il mio corpo, ormai ci vivo su. La mia autonomia è assai limitata, ho la necessità di essere aiutato nei bisogni primari, ovvero per mangiare, bere, lavarmi, vestirmi, andare in bagno. Necessito di un ventilatore meccanico per respirare. Non posso prendere l’aereo, in quanto non posso rinunciare un solo momento alla mia sedia. Nei viaggi aerei, la sedia (se ci entra) va in stiva e la persona disabile deve sedersi su un normalissimo ma scomodissimo sedile perché privo di sostegni per la schiena. Nel trasporto inoltre, c’è il rischio che la sedia venga danneggiata irreparabilmente e in quei casi sono grossissimi guai. E’ un pericolo troppo grosso da correre”.

Da escludere anche i treni: “Vivo in Sicilia e ahimè i treni sono lenti e assolutamente non accessibili. L’unico modo che mi rimane per viaggiare è l’auto. Una volta trovato l’autista, nasce un nuovo problema, cioè prenotare negli alberghi. Troppo spesso capita che la stanza considerata ‘accessibile’, riserva brutte sorprese. Ad esempio può succedere che le porte sono talmente strette da impedire l’accesso alle stanze oppure i bagni troppo piccoli, il gabinetto troppo alto o troppo basso. Questi sono disagi fastidiosissimi”. Per questo Andrea ha lanciato una petizione su GoFundMe nel tentativo di raccogliere i fondi per acquistare un camper idoneo alla sua condizione.

Andrea: “Ho scoperto che mi piace esplorare”

“Sono un po’ deluso dei risultati – spiega però Andrea, contattato telefonicamente -. Ci sono state tante condivisioni ma poche donazioni. Siamo a mille euro, ma l’obiettivo è 87mila ed è molto distante. L’idea del camper è nata quando ho iniziato a scoprire il piacere di uscire. Ho scoperto che mi piaceva tanto esplorare. Mi sono reso conto poi di voler spaziare, magari facendo qualche viaggio più lungo, ma ho capito quanto fosse difficile. Mi sono detto: devo fare qualcosa. La soluzione del camper però prevede un importo altissimo, da solo non posso farcela”.

Come aiutare Andrea

Andrea poi racconta la quotidianità: “Non è semplice uscire da casa dove abito. I marciapiedi sono molto stretti, anche a piedi non è semplice. Sono obbligato a prendere l’auto, ma comunque in giro si trovano tante difficoltà a livello di barriere architettoniche. Non appena inizi a girare capisci quali sono i luoghi più accessibili, ad esempio al centro commerciale. Spesso è necessario controllare sulle mappe la zona o il locale dove mi voglio recare, per non incorrere in brutte sorprese: il dover tornare a casa umiliato senza poter fare ciò che mi ero prefissato”.

Ora serve l’aiuto di tutti: è possibile donare alla pagina https://www.gofundme.com/f/un-camper-per-andre e anche tramite postepay al n 4023601039896527 carta intestata ad Andrea Torre CF TRRNDR96A07F206Q; o iban: IT02D0760116500001027551884; Intestato ad Andrea Torre. Causale: Donazione volontaria per Rf Camper.