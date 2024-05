San Licandro. Rubata un’altalena della scuola San Francesco di Paola

Non è la prima volta che si verificano atti di vandalismo nella villetta

Brutta sorpresa, stamani, per i bimbi della scuola “San Francesco di Paola”. Vandali hanno portato via un’altalena e ne hanno danneggiata un’altra, alla Villetta del Tigrotto, adiacente al plesso.

“Stamattina, prima di entrare a a scuola, volevo far giocare mio figlio sull’altalena – racconta la madre di un alunno -. Non vi dico la sua delusione quando ha scoperto che era stata rubata. Un’altra è stata quasi del tutto svitata ma i vandali saranno stati interrotti perché l’hanno lasciata così come si vede nella foto. Questo è l’unico spazio a disposizione dei bambini in questa zona”.

Non è la prima volta che si verificano atti di vandalismo nella villetta. Ne avevamo già parlato in questo servizio video. A distanza di due anni, purtroppo, certe azioni si ripetono.