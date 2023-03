Anna Melnik, dalla Lituania a Messina: "La mia arte degli aghi a servizio della gente" - Tempostretto

Ha da poco vinto il Worlds Pmu Italy ma è la solidarietà a darle una carica in più: l'artista della dermopigmentazione aiuta malati di cancro e alopecia

MESSINA – Si chiama dermopigmentazione ed è una tecnica di trucco permanente basata sulla deposizione all’interno della pelle di particelle di pigmento utilizzando degli aghi sterili. Non si tratta, però, di sola bellezza, perché c’è una campionessa del mondo a Messina che sfrutta questa “arte” per aiutare le persone. Si chiama Anna Melnik ed è partita anni fa dalla sua terra, la Lituania, per inseguire il sogno di diventare una dermopigmentista di fama mondiale.

Ci è riuscita nel corso del tempo, vincendo lo scorso febbraio il campionato mondiale Worlds Italy 2023, con la tecnica sfumatura labbra categoria pro. Ma la sua gioia più grande è aiutare gli altri, sfruttando il suo talento per chi soffre di malattie come l’alopecia o su donne a cui “ridisegna” il capezzolo dopo la ricostruzione mammaria in seguito a interventi di mastectomia.

Anna Melnik: “Aiuto chi soffre di alopecia o chi combatte il cancro”

Anna Melnik spiega ciò che fa e le persone a cui si rivolge, nella sua attività solidale: “Cerco di aiutare malati di alopecia, sulle sopracciglia ad esempio, ma anche donne a cui viene asportato il seno dopo il cancro. Quando viene tolto un seno durante la mastectomia e poi viene ricostruito, ovviamente non c’è il capezzolo. E allora intervengo io. Magari molti non ci pensano, però c’è chi ha bisogno di questo tipo di intervento. Io solitamente ogni mese regalo due trattamenti a persone che hanno questi problemi”.

L’arrivo a Messina

Facendo un passo indietro, Anna racconta com’è arrivata a Messina e cos’è, di fatto, la sua “arte”: “Dieci anni fa ho conosciuto il mio ex marito a Roma e mi sono trasferita qui. Mi sono innamorata di tutto, della Sicilia: della natura, del mare, dei panorami, del clima, del cibo. Mi sono trasferita volentieri. La dermopigmentazione è di fatto un tatuaggio estetico non permanente, cioè non è per sempre ma va ritoccato e via via bisognerà intervenire. Io solitamente faccio trattamenti correttivi, su asimmetrie del volto o assenze di pigmento sulle labbra. Parliamo anche di alopecia, labbro leporino, vitiligine”.

“Per tante persone non è soltanto un fattore estetico ma è psicologico, di sicurezza personale – continua, spiegando un altro risvolto del suo lavoro -. La dermopigmentazione non è solo per essere belli e basta, ma è soprattutto correzione. In tanti stanno male e dopo fanno i conti con cicatrici che restano tutta la vita. Molti non vanno al mare per non scoprire il proprio corpo, perché non si sentono sicuri. C’è chi si trucca pesantemente, per mascherare. In questo caso il trucco permanente può intervenire ed è quello che faccio per aiutare”. Anna parla anche del campionato mondiale: “Lo sognavo, ma non me l’aspettavo. Ho pensato però che dovevo provarci. Mi sono iscritta e per mesi ho aspettato questo momento, anche con paura e timore. Il primo posto è stata una bella sorpresa, sono molto felice e ancora emozionata”.

Anna: “Mi basta vedere la gente felice”

Adesso la dermopigmentista continua a girare l’Italia per aggiornarsi con nuovi master, ma presto tornerà di nuovo ad aiutare a Messina: “Spesso mi capitava di ricevere persone che non riuscivo proprio a far pagare. Mi bastava vederli felici, così evitavo e regalavo i trattamenti. Quindi ho pensato: perché non farlo? Ho iniziato a spargere la voce, ma non volevo passasse il messaggio che la beneficienza serve a diventare famosi. A me interessa solo aiutare. Ho parlato anche con tanti medici, per dire loro di segnalarlo ai pazienti e sempre spiegando che si trattava di un trattamento gratuito”.

“Il mio sogno? Continuare ad aiutare e vedere le persone felici”

La passione di Anna si è trasformata nel suo sogno, ma lei stessa non vuole fermarsi: “Tante volte mi è stato chiesto di insegnare, ma non mi interessa al di là del guadagno. Io amo vedere le persone felici, questo è il mio sogno. E questo me lo può dare soltanto il contatto con il cliente. Vorrei sempre lavorare così, per me è una soddisfazione: vado a lavoro per riposarmi, perché mi piace e non sento la stanchezza. Vedere tutte queste persone, che poi diventano amici, andare via con grandi sorrisi, vederli commossi, mi fa stare bene”.