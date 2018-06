Riviera nord. 30mila euro di multe per irregolarità igieniche e amministrative

Due multe per un totale di 29mila 536 euro a due esercizi commerciali della riviera nord, specializzati nella somministrazione degli alimenti.

L'Asp e l'Annona della Polizia municipale hanno rilevato irregolarità amministrative e igienico sanitarie, senza indicare i nomi dei coinvolti.

In entrambi i locali mancava l'esposizione delle autorizzazioni, in uno il listino prezzi e in un altro l'occupazione abusiva del suolo pubblico.