Messina. Il sindaco Basile smentisce notizia falsa in rete, “nessuna chiusura delle scuole”

Giovedì 8 gennaio scuole regolarmente aperte

“Sta circolando una notizia falsa su una presunta ordinanza di chiusura delle scuole a Messina per giovedì 8 gennaio 2026. Voglio chiarire che non ho firmato alcuna ordinanza di chiusura”. Lo dice il sindaco Federico Basile.

“Non è stata diramata alcuna allerta rossa dalla Protezione Civile regionale, requisito fondamentale per prendere decisioni di questo tipo – prosegue -. Le scuole saranno regolarmente aperte. Invito tutti a fare attenzione alle informazioni non ufficiali e a seguire esclusivamente i canali istituzionali del Comune di Messina per ricevere notizie verificate”.