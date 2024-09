Annullato l’Holi Dance Festival: salta la “Festa dei colori” a Capo Peloro

Originariamente in programma per il 7 settembre, è stato cancellato a cinque giorni dall'evento "per motivi tecnici e di produzione"

MESSINA – L’Holi Dance Festival, la “Festa dei colori” che avrebbe dovuto portare a Capo Peloro artisti e cantanti e con cui si sarebbe dovuta praticamente chiudere l’estate degli eventi messinesi a Torre Faro, non ci sarà. In un breve comunicato il circuito Punte e Capo, che ha curato la prevendita della manifestazione, ha spiegato che l’Holi Dance Festival è stato annullato a causa di “motivi tecnici e di produzione indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, dell’amministrazione comunale di Messina e degli artisti che vi avrebbero partecipato”.

Nessun’altra spiegazione, ma una precisazione per chi ha già acquistato il biglietto. Il rimborso potrà essere chiesto entro e non oltre il 13 settembre rivolgendosi al punto di vendita in cui è stato precedentemente acquistato il tagliando. Una delusione non soltanto per chi avrebbe voluto assistere al concerto che avrebbe dovuto avere come special guest Padre Guilherme Peixoto, ma anche per i cantanti messinesi che erano stati inseriti nel programma.