A Messina arriva Holi Dance Festival, la “Festa dei colori” con R101 e tanti cantanti

A Capo Peloro il 7 settembre l'evento che chiuderà l'estate. Il programma e chi ci sarà

MESSINA – L’estate messinese si chiuderà con il “Festival dei colori”, promosso e patrocinato dall’amministrazione comunale per il prossimo 7 settembre all’arena di Capo Peloro. Il nome dell’evento è “Holi”, ma è conosciuta come la “Festa dei colori” ed è una delle festività più importanti della religione induista, amata da tutta la popolazione indiana, ma che ha conquistato ultimamente con la sua espressione di gioia e felicità le maggiori città d’Italia. Partner dell’evento per il tour, che farà il giro d’Italia, sarà Radio R101.

Chi ci sarà

Ci saranno Eleonora Rossi in arte Dj Hellen, vocalist e ballerina, e Lady Ross Vodkalist. E a partecipare ci saranno tanti cantanti, anche messinesi, tra cui Carlotta ed Erika Colaianni, e la giovane cantautrice Anna Laura Princiotto; alla consolle invece i DJ Helen Brown, Izzy Dora, Domenico Silipigni, Luca Barbera e Carmelo Piraino. E ancora il vocalist Yanez, il cantautore Carmelo Genovese in arte Delvento, Albert Mud cantante e chitarrista dei The Whistlin Heads e Cuppari cantautore mediterraneo. A organizzare l’evento è Unconventional Events, in collaborazione con Puntoeacapo, GG Entertainment, e Il Botteghino.

Il programma dell’evento, con inizio alle ore 17 sino alle 02.00, prevede ogni ora un countdown collettivo, per dare il via ad un’esplosione di colori propri di Holi Dance, mentre il pubblico diventa protagonista e parte attiva del festival contribuendo a creare un’atmosfera unica e indimenticabile lanciando e divertendosi con la polvere colorata. Il lancio è un autentico rito dello spettacolo che viene scandito ogni ora con un vero e proprio conto alla rovescia, il tutto arricchito dalle performance di artisti.

Special guest Padre Guilherme Peixoto

Tra i partecipanti, special guest del Festival a Messina sarà Padre Guilherme Peixoto, il sacerdote portoghese con una passione coinvolgente per la musica house e techno divenuto ormai conosciutissimo come DJ. Suo il remix techno che ha fatto ballare un milione e mezzo di ragazzi radunati per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona lo scorso agosto e che ha preceduto la Messa finale della Gmg con Papa Francesco. Durante un incontro in Vaticano, Padre Guilherme aveva chiesto proprio al Santo Padre di benedire le sue cuffie. Insieme a lui, alcuni tra i più importanti Dj di Messina e dintorni si alterneranno in consolle per far ballare e intrattenere il pubblico.

Basile e Finocchiaro: “Una novità assoluta”

Il sindaco Basile e l’assessore ai Grandi eventi Finocchiaro hanno dichiarato: “Holi Dance Festival non è soltanto un’assoluta novità per la città di Messina per la sua spettacolarità, ma è un evento fortemente voluto da questa Amministrazione per il quale abbiamo chiesto a gran voce agli organizzatori la presenza in qualità di special guest di Padre Guilherme Peixoto, il sacerdote portoghese ormai conosciutissimo come DJ che con la sua straordinaria capacità di sperimentare nuovi linguaggi nella sua missione di prete riesce a coinvolgere tanti giovani per condividere la sua musica e la sua fede”.

E hanno aggiunto: “Un evento dunque, in linea con la nostra visione, di essere attrattivo e che attesta altresì il lavoro e l’impegno di una squadra di governo in grado di costruire eventi non fine a sé stessi, bensì considerati nella loro accezione più ampia sempre più strumenti di marketing e comunicazione e soprattutto per offrire momenti di aggregazione, di inclusione e di solidarietà sociale. Sarà uno spettacolo aperto a persone di tutte le età, dalle famiglie con bambini, ai giovani, fino agli adulti, con ospiti internazionali e spazio anche ai nostri artisti locali in una coreografia di lanci di polveri colorate sicure per tutti. Un’occasione in più rispetto a tutti gli altri spettacoli proposti per divertirsi insieme e vivere l’atmosfera magica di una festa, dove tutti possono sentirsi veramente uniti e riassaporare le ultime note di questa estate 2024 a suon di musica, colori ed emozioni”.