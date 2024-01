Antillo, cambio in Giunta: Simona Lo Schiavo subentra ad Arianna Sturiale

Rimpasto secondo gli accordi elettorali. Fa ingresso in Consiglio Luca Tindaro Crupi

ANTILLO – Cambiamenti nell’Amministrazione comunale di Antillo. Il secondo rimpasto in Giunta, previsto dagli accordi elettorali, è stato ufficialmente registrato con le dimissioni dell’ormai ex assessora Arianna Sturiale. Al suo posto subentra l’assessora Simona Lo Schiavo, già consigliera, che fa il suo ritorno nell’esecutivo. Simona Lo Schiavo ha già amministrato con il sindaco Davide Paratore, iniziando come consigliera nel 2016 e successivamente come assessora dal 2019 al 2021. Il sindaco ha assegnato a Lo Schiavo le stesse responsabilità dell’uscente, che includono Sport, Turismo, Spettacolo, Agro ambientale, Arredo urbano, Energie alternative ed Efficientamento energetico. Con questo cambio, Simona Lo Schiavo abbandona il Consiglio comunale, lasciando il suo posto a Luca Tindaro Crupi.

Il sindaco: “Il contributo della nuova assessora fondamentale. Ringrazio Arianna per quanto fatto”

Il sindaco Paratore ha sottolineato che questo cambio fa parte del programma delineato dagli accordi politico-elettorali del 2021. “Simona Lo Schiavo – spiega – fa il suo ritorno in giunta dopo anni di collaborazione con la nostra squadra. Il suo contributo sarà fondamentale”. Paratore ha espresso gratitudine all’ex assessora Sturiale per il lavoro svolto nei due anni e mezzo precedenti, sottolineando l’importanza di continuare a perseguire un programma ambizioso che richiede la collaborazione di tutti, indipendentemente dalla carica. “Proseguo il mio impegno per Antillo, già avviato nel ruolo di consigliera”, ha commentato dal canto suo la nuova assessora Lo Schiavo. “Ringrazio Arianna Sturiale per il suo contributo e prendo il suo posto, come previsto dagli accordi”.