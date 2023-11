Antonio Ranieri è il nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto - Tempostretto

La nomina per il commissariamento dell’Autorità in favore di Antonio Ranieri è stata firmata dal ministro e vicepremier Matteo Salvini

MESSINA e REGGIO CALABRIA – L’ammiraglio di Reggio Calabria, Antonio Ranieri, è il nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. La nomina per il commissariamento dell’Autorità è stata firmata dal ministro e vicepremier Matteo Salvini. Si chiude l’esperienza come presidente di Mario Mega, che ha di recente presentato il bilancio dell’attività.

MINASI: “FINALMENTE UN REGGINO ALTAMENTE COMPETENTE, OTTIMA SCELTA DEL MINISTRO SALVINI“

«Con la nomina dell’Ammiraglio Antonio Ranieri come nuovo commissario possiamo davvero dire che l’Autorità portuale che va a dirigere è “dello Stretto”, considerato che lui è di Reggio e il segretario generale è di Messina.

I porti affacciati sulle due sponde di Calabria e Sicilia, su cui l’Autorità ha competenza, sono così perfettamente rappresentati e uniti, anche nelle persone che ora ricoprono gli incarichi direttivi e che sicuramente sapranno fare molto bene».

La senatrice della Lega Tilde Minasi commenta con una nota la nomina del nuovo commissario dell’Authority che gestisce le infrastrutture portuali dell’area dello Stretto, appena firmata dal Ministro Matteo Salvini. Scrive così: «Sono particolarmente felice che la scelta sia caduta sull’Ammiraglio Ranieri, ringrazio anzi il Ministro Salvini per l’attenzione con cui ha operato. Finalmente un reggino a capo dell’Autorità Portuale dello Stretto, altamente competente, che conosce molto bene il territorio e che vanta un curriculum di primo piano. Torna a Reggio, dove ebbe il primo incarico da Direttore marittimo e della Capitaneria, peraltro la prima volta, anche in quel caso, di un reggino in quel ruolo, e dov’è stato Direttore marittimo della Calabria e della Lucania, e dopo aver ricoperto mansioni di comando in Sicilia e aver prestato servizio al Comando generale delle Capitanerie di Porto di Roma. Sono sicura che renderà onore al suo nuovo incarico e gli rivolgo le mie più vive congratulazioni, oltre che il migliore augurio di buon lavoro».

