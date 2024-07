Simonetta ufficiale, Anzelmo, Di Palma e Pedicillo in pectore under del Messina

Simonetta primo colpo di mercato del Messina, Pavone ha presentato le altre come operazioni chiuse. Scopriamo i loro profili

MESSINA – Il direttore sportivo Giuseppe Pavone ha annunciato ieri sera di aver “di fatto chiuso” con quattro calciatori under, giovani calciatori che in base al loro anno di nascita possono essere sfruttati per fare minutaggio e portare vantaggi economici alla società. Tra i nomi da lui svelati stamattina ufficializzato Diego Simonetta, classe 2002 che vestirà la maglia biancoscudata fino al giugno 2025.

Con lui e gli altri nomi rivelati si rinforza soprattutto la zona centrale del campo in cui erano già presenti, dallo scorso anno, Domenico Franco e Giulio Frisenna. I quattro nuovi nomi svelati sono di calciatori che non hanno presenze in Serie C, ma era lo stesso anche per Giulio Frisenna lo scorso anno e che dopo un importante annata in riva allo Stretto ha riscosso interesse in club importanti. Non ne fa il nome il ds Pavone ma ha dichiarato di aver chiuso anche con un portiere under che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere Flavio Curtosi.

I nuovi under in casa Messina

Domenico Anzelmo nato a gennaio 2024 è un centrocampista mediano, proviene dalla Vibonese e ha avuto più di 50 presenze in Serie D con la squadra calabrese senza segnare o far segnare i compagni fin qui.

Sempre in mezzo al campo arriva Manuel Di Palma, nato a Napoli nel novembre 2004 il centrocampista è cresciuto a Capua e nelle giovanili del Napoli. Esperienze in prima squadra con il Nocerina e l’ultima a Matera. Anche per lui una cinquantina di partite in Serie D, nel girone H, con sei reti e due assist.

Diego Simonetta nato a Soverato nel novembre 2002 è un mediano, ancora legna in mezzo al campo dunque per mister Modica. Simonetta è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo e ha vestito le maglie del Casale, Fossano e Treviso. Anche per lui una cinquantina di presenze in Serie D, nei gironi A e C, ed ha anche giocato i playoff. In carriera 8 reti segnate.

Tra loro dovrebbe esserci anche il portiere under, il ds Pavone non ne ha fatto il nome ma dovrebbe essere Flavio Curtosi. La carta d’identità dice nato a luglio 2004 e alto un metro e ottantaquattro centimetri ha giocato con la Vibonese e col Città di Sant’Agata nelle passate stagioni nei gironi F e I della Serie D. Arriverebbe dal Notaresco come ultimo club in cui ha militato.

Primo volto nuovo in attacco

L’ultimo calciatore annunciato dal ds Pavone è Leonardo Pedicillo, nell’immagine in evidenza, in realtà già accostato al Messina nelle scorse finestre di mercato. Il classe 2003 nato a Catanzaro gioca nel ruolo di trequartista, quindi si tratta del primo volto nuovo per l’attacco dove dopo l’uscita di Emmausso non c’è nessuno ma si sta trattando per rinnovare il prestito di Luciani.

Tornando a Pedicillo è stato tesserato per la prima volta con la Vigor Catanzaro ed è poi cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. Per lui un’esperienza all’estero con l’Fc Malaga City Academy e in Italia nelle ultime stagioni ha giocato nello Spezia U19. Con questa maglia nel campionato primavera ha totalizzato 43 presenze con dieci reti.

