Squid raggiunge un milione di download

Njuice AB annuncia che SQUID App – l’app di notizie per i millennials – ha raggiunto un milione di download su smartphone. L’app ha ora aggiunto nuove funzionalità, tra cui modificare l’ordine delle categorie e bloccare le fonti indesiderate in modo da personalizzare ulteriormente l’app.

SQUID App vuole rendere facilmente disponibili le notizie più rilevanti, offrendo una vasta gamma di categorie, lasciando all’utente la possibilità di selezionare e creare il proprio newsfeed personalizzato e incentrato su immagini. Raccoglie notizie dalle migliori testate del web e permette agli utenti di prendere parte agli ultimi avvenimenti nel mondo e condividerli istantaneamente con amici tramite social networks. A breve anhe Tempostretto farà parte del novero di quotidiani selezionti d SQUIDD.

Quello che distingue ulteriormente SQUID da tutte le altre app di notizie è un assortimento di strumenti creativi e funzionali, rendendo l’esperienza di lettura coinvolgente e divertente. Disponibile in 10 paesi offre notizie in lingua locale. SQUID App non necessita di alcuna registrazione ed è gratuita

Cos’è SQUID

SQUID App è sviluppata da Njuice AB, una media company situata a Stoccolma, Svezia. È un’app di notizie in rapida crescita il cui bersaglio sono i millennials in tutta Europa. La compagnia sta crescendo con aumenti di nuovi utenti in doppi cifra, mese su mese. SQUID App è disponibile gratuitamente nel Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Francia, Olanda, Russia, Germania, Austria ed Australia, con una versione internazionale e una in catalano. L’app ha ricevuto valutazioni molto positive dagli utenti sia su Google Play Store sia su Apple Store ed ha ottenuto un’ottima copertura su tutti i mercati in cui è stata lanciata. SQUID è stata selezionata come una delle “Top 5 apps” del 2017 da Androidworld (NL). Inoltre SQUID è stata proclamata una delle 13 vincitrici della competizione annuale delle start-up italiane GI Startup Contest 2017 di Confindustria.