Appalti UniMe, la rettrice punta su un regolamento

Giovanna Spatari spiega: "Il mio metodo si basa sul confronto. Ora una commissione prima dell'approvazione"

MESSINA – “Sulle regole serve un’uniformità tra dipartimenti. Da qui la scelta di procedere, tra i primi atti del mio rettorato, con la proposta di un regolamento nel campo degli appalti”. La rettrice Giovanna Spatari tiene a sottolineare che il suo è un percorso partecipato, “nel segno dell’ascolto e del confronto”. Il regolamento riguarda “l’affidamento di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria”. In un’Università segnata dalle dimissioni del rettore Cuzzocrea, dalle indagini giudiziarie e dalle polemiche nella corsa a rettore, Spatari sta puntando su un clima disteso, senza guerre intestine.

Le indagini investono gli appalti UniMe ed è ancora prematuro sapere che esito avranno. Ma, di certo, la rettrice intende rafforzare alcune regole chiave come il principio di rotazione. A un’impresa non potranno essere affidati più contratti il cui valore totale, in dodici mesi, superi l’importo massimo della soglia dell’affidamento diretto. In ogni caso, ogni dettaglio, dai paletti alle deroghe alla congruità del prezzo offerto e l’attività di monitoraggio costante da parte del Cda, “saranno ora oggetto di confronto”, precisa Giovanna Spatari.

Ora una Commissione e poi di nuovo il Senato accademico

Spiega la rettrice: “Ho presentato la proposta in Senato accademico, dando la possibilità a direttori dei Dipartimenti e rappresentanti del personale amministrativo e dell’Ateneo centrale di esprimere le proprie idee. Un altro passaggio condiviso è quello che ha portato alla nomina di una commissione, composta da elementi dei Dipartimenti e dell’amministrazione, oltre al prorettore all’Organizzazione amministrativa Antonio Saitta. Da questo nuovo confronto ed esame della bozza si passerà, una volta definiti i dettagli, alla presentazione del regolamento in Senato accademico e Consiglio d’amministrazione. Una data possiboile è il 29 giugno”.

