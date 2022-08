Appello della direzione Pd a Chinnici: "Il popolo democratico ti chiede di continuare per la Sicilia" - Tempostretto

L'organismo regionale insiste dopo la rottura con il M5S: "Piena fiducia alla candidata alla presidenza"

SICILIA – Dopo il caos di ieri, con il crollo dell’alleanza con i Cinquestelle, il Partito democratico mantiene una stella polare: l’europarlamentare Caterina Chinnici. Un suo possibile ripensamento, considerando le sue parole dopo l’addio del M5S, sarebbe ancora più devastante per il Pd. Non a caso così si pronuncia la direzione regionale siciliana, appena riunitasi: “Ribadiamo il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista“.

Presente il vice segretario nazionale del Pd, Peppe Provenzano, continua così la direzione regionale, con un ordine del giorno condiviso all’unanimità: “La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che, invece di supportare un percorso di grande cambiamento, hanno deciso di tradire il voto di migliaia di siciliani. Cara Caterina, il popolo del Partito democratico ti chiede di continuare insieme per la Sicilia”.

“La scelta scellerata del M5S”

“In questo momento delicatissimo, dopo la scelta scellerata del Movimento Cinque Stelle – ha dichiarato il segretario regionale Anthony Barbagallo nel corso del suo intervento – è fondamentale manifestare il nostro sostegno e la nostra convinta vicinanza a Caterina Chinnici affinché prosegua assieme a noi il percorso intrapreso”.

La direzione, che si è protratta per oltre 4 ore, è stata aggiornata a martedi 23 agosto su piattaforma Zoom, in orario da definire, alla presenza del segretario nazionale Enrico Letta. In programma l’approvazione delle liste a livello provinciale per le prossime elezioni regionali.

