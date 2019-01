Il Messina nella bufera. Sorbello: "Il sindaco incontri la società"

"Una situazione disastrosa, continue umiliazioni, una gestione fallimentare". Il consigliere comunale Salvatore Sorbello pone all'attenzione del sindaco Cateno De Luca le vicende del Messina, dopo che i tifosi hanno deciso di non seguire più la squadra. "Da ex ultrà, so quanto sofferta sia la decisione. La maglia è tutto ciò che interessa ad un vero tifoso e questo la dice lunga su quanto si sia toccato il fondo in questo settore che merita grande attenzione anche da parte chi svolge ruoli istituzionali e di rappresentanza della città".

Sorbello chiede a De Luca "quali saranno i futuri provvedimenti che l'Amministrazione comunale intende adottare per ridare ai messinesi segnali concreti di speranza verso la propria squadra di calcio che rappresenta la città e che non merita di subire ulteriori umiliazioni".

La richiesta è la predisposizione immediata di tavoli tecnici con la società e i tifosi. "Sindaco - conclude il consigliere -, metta la fascia da capitano e faccia riportare a Messina il calcio che la città le chiede".