Archivio di Stato. Basile: “Spazi individuati, stiamo facendo di tutto”

Il sindaco afferma che i tecnici stanno procedendo con una "verifica puntuale degli spazi già individuati"

Diverse le soluzioni al vaglio individuate e condivise per mantenere l’Archivio di Stato a Messina.

Questa mattina il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e l’assessore Roberto Cicala hanno avuto un confronto operativo con il soprintendente archivistico Gabriele Capone in merito alla situazione dell’Archivio di Stato di Messina.

“Verifica degli spazi già individuati”

“Non era semplice trovare una soluzione, come dimostrano le varie manifestazioni di interesse andate deserte per la tipologia di struttura idonea alle esigenze dell’Archivio – dice Basile -. Con l’azienda Patrimonio Messina e l’assessore Roberto Cicala abbiamo già avviato un’accurata indagine di mercato, raccogliendo anche la disponibilità di diversi privati. I tecnici dell’Amministrazione e quelli dell’Archivio sono già al lavoro per verificare le ipotesi sul tavolo: la scadenza della locazione è fissata a dicembre, ma ci siamo raccordati per procedere insieme a una verifica puntuale degli spazi già individuati”.

“Nessuna volontà di trasferimento”

Infine il sindaco rassicura: “Non c’è alcuna volontà – né dell’Archivio, né tantomeno del Ministero – di trasferire fuori città un patrimonio di tale importanza. Ho avuto conferma di questo anche dal Ministero della Cultura, con cui ho parlato ieri mattina. Ben venga una levata di scudi: la dignità della città va difesa sempre. Ma voglio rassicurare tutti: stiamo facendo tutto il necessario per garantire che l’Archivio di Stato resti a Messina, perché questo patrimonio appartiene alla città e alla sua storia”.

Articoli correlati