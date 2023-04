L'appello al sindaco di Arcigay: "Carriera Alias e registro di genere per chi lavora al comune" - Tempostretto

Il presidente del comitato di Messina, Rosario Duca, orgoglioso che la città sia nella rete di comuni pro diritti civili avviata da Milano: "Ora cogliamo l'occasione"

MESSINA – Il comitato Arcigay Messina Makwan ha chiesto ufficialmente al sindaco Federico Basile e all’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata di istituire il registro di genere e la carriera Alias per tutte le persone che lavorano all’interno del Comune, delle società partecipate e di tutti gli enti e le strutture, come piscine, palazzetti e biblioteche, che lavorano sotto la gestione comunale.

La richiesta di Duca: registro di genere e carriera Alias

La richiesta formale è stata avanzata dal presidente dell’Arcigay Messina, Rosario Duca, che spiega: “Siamo venuti a conoscenza attraverso mezzi di informazione che il Comune di Milano, attraverso il sindaco Sala, ha avviato un percorso per costruire una rete di comuni che mostrano sensibilità sui diritti civili. Siamo orgogliosi del fatto che tra le poche città menzionate c’è anche Messina. Questo significa che il sindaco Sala riconosce a questa città il merito di essere una città attenta ai diritti di tutt* anche se molto di più si potrebbe e dovrebbe fare. Arcigay Messina Makwan è convinta che codesta amministrazione saprò cogliere l’occasione e anticipare, se ancora la richiesta del sindaco di Milano non sia arrivata, deliberando in tal senso”.

Duca prosegue: “Viviamo un periodo storico dove la comunità Lgbtqia+ è sotto attacco da un governo che anziché affermare diritti e riconoscere quelli che mancano, mira a togliere quelli già acquisiti ed è alla luce del sole quanto avvenuto sulla pelle dei bambini delle famiglie arcobaleno”. Il riferimento è alla direttiva rivolta ai comuni con cui si blocca l’iscrizione all’anagrafe dei bambini come figli di coppie dello stesso sesso.

Registro di genere e carriera Alias

L’esempio di Milano non è un caso. Il capoluogo lombardo, già nel maggio 2022, è stato il primo a istituire il registro di genere in Italia. Si tratta di uno strumento fondamentale per i cittadini, che nel registro hanno la possibilità di inserire il proprio nome di elezione, che poi viene riportato anche sui documenti. Il registro garantisce, ad esempio, alle persone transgender o non binarie il rispetto della propria identità. E con esso la carriera Alias, utilizzata già da oltre 200 scuole in Italia, da una cinquantina di università e molte aziende, che permette a studenti e studentesse transgender di vedere sul registro il proprio nome d’elezione.

