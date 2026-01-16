 Area interna Nebrodi, in arrivo 7 nuove ambulanze a trazione integrale

Redazione

venerdì 16 Gennaio 2026 - 18:31

L'intesa siglata a Palermo punta a potenziare i soccorsi nei territori distanti dai presidi ospedalieri

MESSINA – Al via il potenziamento del soccorso sanitario nell’Area Interna Nebrodi. Lo prevede l’intesa siglata in assessorato regionale della Salute dal Dipartimento della Pianificazione Strategica diretto da Salvatore Iacolino, la Seus 118 presieduta da Riccardo Castro, il Comune capofila (Sant’Agata di Militello) e l’Asp di Messina.

Grazie a 7 nuove ambulanze a trazione integrale sarà implementata l’assistenza continua presso i territori montani e collinari dell’area, distanti da presidi ospedalieri, soprattutto nei periodi invernali nonché in occasione di eventi, manifestazioni e/o calamità naturali. I 7 mezzi di soccorso saranno acquistati dal Comune capofila dell’Area Interna Nebrodi- appunto Sant’Agata di Militello- utilizzando 995 mila euro previsti dal “PO FESR Sicilia 2014-2020” nell’ambito della strategia d’intervento “AINEB 22”, concepita per potenziare e ottimizzare i servizi della rete sanitaria.

In base alla convenzione sottoscritta l’Al Nebrodi provvederà ad effettuare una idonea indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di ambulanze 4×4, in sinergia con l’Ufficio Acquisti della Seus. I mezzi di soccorso saranno poi concessi in comodato d’uso gratuito alla Seus, di concerto con il Dipartimento della Pianificazione Strategica che monitorerà le varie fasi dell’iniziativa tramite il “Servizio 6 Emergenza Urgenza, Isole Minori ed Aree disagiate” .

I sottoscrittori della convezione stabiliranno di concerto con la Centrale Operativa del 118 di Messina dove utilizzare i 7 mezzi di soccorso all’interno del territorio dell’AI Nebrodi, dando priorità alle aree più disagiate nella stagione invernale.

Salvatore Iacolino e Riccardo Castro sottolineano: “Questa convenzione conclude un iter nato con l’obiettivo esplicito di potenziare l’assistenza territoriale di prossimità nell’area interna dei Nebrodi e quindi garantire nel miglior modo possibile il diritto alla salute. Tutte le parti coinvolte nell’iniziativa, quindi, agiranno in piena sinergia di intenti nell’ambito delle proprie competenze”.

