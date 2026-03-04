 Stadio Franco Scoglio, le attrezzature della cucina saranno "sostituite e riparate"

Giuseppe Fontana

mercoledì 04 Marzo 2026 - 12:28

Arriva la determina con cui si accelera sull'iter "visto l'approssimarsi degli eventi musicali in programma per l'estate 2026"

MESSINA – L’ingegnere Giuseppe Cambria, istruttore tecnico del Dipartimento servizi manutentivi, è stato nominato Rup (Responsabile unico del progetto) per il “Servizio di sostituzione e riparazione delle attrezzature della cucina dello stadio F. Scoglio – Messina”. Al suo fianco il nuovo Dec (Direttore dell’esecuzione del Contratto), che sarà l’ingegnere Giancarmelo Borrello.

Lavori necessari “visto l’arrivo degli eventi musicali estivi”

La determina del dipartimento è la n. 1975 del 4 marzo 2026, pubblicata in mattinata su Albo Pretorio e firmata dal dirigente Pietro Certo. Nel documento si puntano i riflettori sulla necessità di provvedere al ripristino delle attrezzature della cucina dell’impianto di San Filippo “visto l’approssimarsi degli eventi musicali in programma per l’estate 2026”.

I concerti estivi allo stadio

Allo stadio Franco Scoglio ci saranno cinque diversi artisti. Si tratta di Eros Ramazzotti il 20 giugno, Geolier il 23 giugno, Max Pezzali con la doppia data dell’1 e del 2 luglio, Tiziano Ferro il 12 luglio e Zucchero due giorni dopo, il 14.

