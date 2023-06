Area pedonale a Torre Faro: al via richiesta dei pass. Le tariffe per la sosta a pagamento - Tempostretto

Da domani l'isola pedonale. Apre il "Torri Morandi" con navetta gratuita

MESSINA – A partire da venerdì 16 giugno, in coincidenza con l’istituzione dell’Isola pedonale di Torre Faro sarà attivo il servizio di Atm per la richiesta dei pass per residenti e domiciliati. Le istanze potranno essere presentate da residenti e domiciliati nell’area delimitata da via Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando. Può essere rilasciato un solo pass per una singola autovettura di proprietà o in leasing di un componente il nucleo familiare. La modulistica per la relativa richiesta, finalizzata al rilascio del contrassegno, è disponibile a questo link.

Le tariffe per la sosta a pagamento

Atm comunica inoltre che la sosta oraria a pagamento, valida tutti i giorni (lato destro via Senatore Francesco Arena) è stata fissata dall’amministrazione comunale in 1 euro; tariffa mattina/pomeriggio (ore 8/16) 3 euro; tariffa pomeriggio/sera (ore 16/24) 3 euro; tariffa giornaliera (ore 8/24) 5 euro.

Viene istituita inoltre la sosta a pagamento del parcheggio “Torri Morandi” (valida tutti i giorni) con le seguenti tariffe: tariffa oraria 1 euro; tariffa mattina/pomeriggio (ore 8/16) 3 euro; tariffa pomeriggio/sera (ore 16/24) 3 euro; tariffa giornaliera (ore 8/24) 5 euro.

Sempre su disposizione dell’amministrazione comunale, Atm garantirà gratuitamente il servizio di trasporto pubblico della linea n. 38 da e per il parcheggio “Torri Morandi”.

Articoli correlati