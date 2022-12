Arisme, 18 alloggi per via Catanoso. "Ancora al lavoro per un migliaio di famiglie" VIDEO - Tempostretto

Lo annuncia Vincenzo La Cava, presidente dell'Agenzia comunale per il risanamento

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Avanti con il risanamento. Dalle baracche alle case. Sono diciotto gli alloggi destinati agli abitanti di via Catanoso in relazione alla graduatoria predisposta da Arisme. E la commissaria straordinaria, la prefetta Cosima Di Stani, ha affidato simbolicamente al neo presidente dell’Agenzia comunale per il risanamento, l’avvocato Vincenzo La Cava, le chiavi delle abitazioni. “Dovremmo consegnarli entro la fine di dicembre”, spiega il presidente.

Aggiunge La Cava: “Subito dopo via Catanoso, si passerà a via Rosso da Messina e probabilmente altre zone che richiedono uno sforzo, come via Taormina. Siamo in sinergia con la prefetta e il sindaco, oltre a riconoscere il lavoro significativo svolto dall’amministrazione De Luca in tema di risanamento. Stiamo lavorando, come ufficio, per quantificare quanti nuclei familiari vanno sistemati nelle abitazioni a disposizione: circa un migliaio di persone”.

