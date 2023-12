Armati di bastoni tentano di rapinare centro scommesse: tre giovani arrestati a Taormina - Tempostretto

La reazione del titolare e l'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di sventare una rapina a Trappitello

TAORMINA – I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza, due 22enni e un 19enne, presunti responsabili dei reati di tentata rapina, porto di oggetti atti a offendere e ricettazione. Nelle prime ore della notte, a seguito di una telefonata pervenuta al 112, i carabinieri hanno effettuato un intervento a Trappitello, dove era stata segnalata una rapina in un centro scommesse. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Graniti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che sono riusciti a fermare uno dei presunti rapinatori, intento a darsi alla fuga a piedi.

È stata quindi sviluppata un’attività investigativa che, sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nell’attività e nella zona circostante, ha permesso ai militari di documentare le dinamiche dell’azione e risalire alle presunte responsabilità dei tre indagati. I militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo fermato si trovava all’esterno della sala scommesse, probabilmente con il compito di “palo”, mentre altri due individui, con i volti travisati, si sarebbero introdotti nell’agenzia di scommesse, laddove, sotto minaccia attuata con bastoni di legno, avrebbero tentato di farsi consegnare l’incasso della giornata, senza peraltro riuscire nell’intento per la resistenza opposta dalla vittima. I successivi accertamenti hanno consentito ai carabinieri di individuare e rintracciare gli altri due presunti autori della tentata rapina che sono stati trovati nelle loro abitazioni con gli stessi vestiti indossati nel momento in cui avrebbero compiuto l’azione delittuosa. Nell’abitazione di uno dei due arrestati, è stata trovato un’auto priva di targhe, verosimilmente utilizzata per la fuga, che, all’esito degli accertamenti, è risultata rubata. I tre uomini sono stati condotti in caserma e, alla luce di quanto emerso dalle investigazioni dei carabinieri, sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotti nella casa circondariale di Gazzi in attesa di convalida davanti al Gip.