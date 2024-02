Arrestato in Colombia narcos latitante che trafficava con la ‘ndrangheta

L’arresto è avvenuto grazie alla cooperazione internazionale dell’Interpol, e attualmente Grueso è detenuto a Bogotà in attesa dell’estradizione in Italia

Alfonso Cortes Grueso, noto narcotrafficante colombiano, accusato di traffico internazionale e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato lo scorso 23 gennaio, su mandato della Procura di Reggio Calabria. Le indagini hanno rivelato il suo coinvolgimento nel contrabbando di cocaina in collaborazione con le cosche calabresi, operazione che avrebbe avuto inizio nel 2007 e coinvolto porti italiani come Genova, Gioia Tauro e Trieste. Nonostante un precedente arresto, Grueso era riuscito a sottrarsi alla giustizia italiana, venendo processato e condannato in contumacia. L’arresto è avvenuto grazie alla cooperazione internazionale dell’Interpol, e attualmente Grueso è detenuto a Bogotà in attesa dell’estradizione in Italia. Secondo l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, direttore dell’Alta scuola estradizioni delle Camere penali internazionali e difensore di Grueso, il processo italiano è stato condotto in assenza del suo assistito e risulta poco convincente. “Chiederemo l’annullamento della sentenza di condanna- ha dichiarato l’avvocato – e se riusciremo, la liberazione celere del mio cliente”.