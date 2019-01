Sorvegliato speciale viola gli obblighi. Al rientro a casa trova la Polizia

MESSINA - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Questa la misura di prevenzione a cui è sottoposto un 45enne messinese, con numerosi precedenti a suo carico, arrestato stanotte.

Intorno alle 2, ad attenderlo sotto casa, ha trovato i poliziotti delle Volanti che poco prima avevano proceduto al controllo presso la sua abitazione senza riuscire a trovarlo. Ha tentato inutilmente di rientrare in casa senza esser visto ma è stato bloccato ed arrestato per inosservanza delle prescrizioni a cui è sottoposto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.