Arriva l’ufficialità dall’OMM: i +48,8°C di Siracusa del 2021 sono il nuovo record europeo di caldo

I +48,8°C registrati a Siracusa l'11 agosto 2021 sono la temperatura massima più alta in Europa.

Dopo oltre un lustro di lavoro molto dettagliato, finalmente arriva l’ufficialità da parte dell’Organizzazione della Meteorologia. Nei giorni scorsi l’importante organismo dell’ONU, dedicato a promuovere, coordinare e normare le osservazioni meteorologiche su scala mondiale, ha ufficialmente certificato il record di temperatura dell’Europa continentale di +48,8°C che si è registrato a Siracusa l’11 agosto 2021.

Il precedente record per l’Europa continentale di +48,0°C fu toccato il 10 luglio 1977 ad Atene, vicino Elefsina, in Grecia. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto per la recente temperatura italiana, non c’è stata alcuna verifica indipendente da parte della WMO.

Oltre due anni di lavoro per arrivare all’omologazione

La convalida è avvenuta dopo un esame approfondito del sito e delle condizioni meteorologiche sinottiche regionali, combinato a test dettagliati sul sensore termometrico portati avanti dal gruppo di ricerca dell’INRiM guidato da Andrea Merlone e Chiara Musacchio.

Il record di temperatura +48,8°C, sebbene sia sottostimato, come confermato dai test dell’INRiM, è stato inserito ufficialmente nell’Archivio WMO dei fenomeni meteorologici e climatici globali. Tale archivio, che tiene in considerazione tutti i valori climatici e meteorologici estremi, è un ottimo strumento per analizzare i cambiamenti climatici.

I risultati del lavoro sono stati pubblicati nello studio “Evaluation of the highest temperature WMO region VI Europe (continental): 48.8°C, Siracusa Sicilia, Italy on August 11, 2021”, comparso sull’International Journal of Climatology e realizzato da un team internazionale di ricercatori tra cui Andrea Merlone e Chiara Musacchio dell’INRiM, Luigi Pasotti del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), e Adriano Raspanti dell’ufficio meteorologico dell’aeronautica militare.